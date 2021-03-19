Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans yöntemiyle görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı.
Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.
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