  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan'dan kritik görüşme

Erdoğan, AB Komisyonu Başkanı ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Avrupa Birliği (AB) Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen ve AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile video konferans yöntemiyle görüştü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile görüştü. Telekonferans olarak yapılan görüşmeye Cumhurbaşkanı Erdoğan Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nden katıldı.

Görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın de bulundu.

Etiketler recep tayyip erdoğan avrupa birliği
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Piyasanın ''kurtları'' açıkladı; altın fiyatlarında yeni hareket sinyali...
Yerli İHA ve SİHA'lar için yeni hamle
Erdoğan'dan yeni operasyon sinyali: Yanıtını misliyle vereceğiz!
''Skandal'' isim göreve geri döndü!
Baharı beklerken kar geri dönüyor! Meteoroloji tarih verdi
Abdulkadir Selvi'den çok konuşulacak HDP iddiası: Bir ihtimal daha var!
Küresel seyahat krizi kapıda! Hangi ülkeler aşı pasaportu isteyecek?
Esnafa yeni destek paketi: Faizler silindi, yapılandırma geldi
Aleyna Tilki'ye koronavirüs soruşturması!
Fiyat/performansta en uygun akıllı telefonlar telefonlar görücüye çıktı