Ankara'da ABD-Türkiye zirvesi ! İlk açıklama geldi

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın kaybolmasına ilişkin görüşmeler kapsamında Turkiye'ye geldi.

Pompeo'nun uçağı saat 09.45 sıralarında Esenboğa Havalimanı'na indi. Moldova ziyareti için Esenboğa'da olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'li bakanı ile görüşme gerçekleştirdi. Görüşme 40 dakika sürdü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da görüşmeye katıldı. Pompeo'nun yanında ise ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey yer aldı.

ÇAVUŞOĞLU-POMPEO GÖRÜŞMESİ



Daha sonra Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Pompeo ile bir araya geldi. Görüşme 35 dakika sürdü.

KAŞIKÇI VE MÜNBİÇ KONUSU MASADAYDI



Bakan Çavuşoğlu, ABD'li mevkidaşı Pompeo ile yaptığı görüşmenin ardından açıklama yaptı.

İşte Bakan Çavuşoğlu'nun açıklamarından satırbaşları;

Pompeo ile Kaşıkçı ve Münbiç konularını konuştuk. Verimli bir görüşmeydi. PKK ile mücadele dahil birçok konuda görüş alışverişi yaptık. Pompeo, başkan Trump'ın mesajlarını ilettiğini söyledi. Suudi tarafı ile görüşmelerini Sayın Cumhurbaşkanımıza da anlattı. Savcılık yoğun bir soruşturma yürütüyor. Başkonsolosun rezidansında soruşturma yapılamadı. Ailesinin olduğu iddia edildi. Bu soruşturmalardan sonra ortaya çıkacak netice üzerinde net bir bilgi verebiliriz. Gazetede çıkan haberlere göre yorum yapmayız. Bugün konsolosun konutunda arama yapılacak. Başkonsolos ülkesine gidebilir, ne zaman gelip gelmeyeceği de benim işim değil. Suud yetkililer karar verir buna. Başkonsolosun bazı davranışları dalga geçer gibi oldu ve tepki topladı. Başkonsolosun aracında ve rezidansında arama yapılacak. Gecikme olduğunu kendileri de kabul ediyorlar. Bizim elimizde de 15 kişinin gelmesiyle ilgili raporlar var ancak bir neticeye vardıktan sonra bir bilgi verebiliriz. Yaptırımlar saçma sapan şeylerdi. Artık ilişkilerimizde yaptırım veya benzer konular olmaması konusunda hemfikiriz.



Pompeo'nun bu görüşme sonrası Türkiye'den ayrılacağı belirtildi.

POMPEO RİYAD'A GİTMİŞTİ

Pompeo, Washington Post yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra kaybolmasıyla ilgili görüşmeler yapmak üzere dün Riyad'a gitmişti. ABD'li Bakan burada Kral Selman bin Abdülaziz, Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Dışişleri Bakanı Adil el-Zübeyir ile görüşmüştü.

Pompeo, temaslarında ABD'nin olayla ilgili endişelerini yinelemiş ve soruşturma sürecinin önemine dikkati çekmişti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın kendisinden konuyla ilgili Türkiye'yi ziyaret etmesini istediğini belirten Pompeo, "Türk ve Suudi yetkililerle, incelemelerini bitirip bulunanları açıklayıncaya kadar yakın temasta olmaya devam edeceğiz." demişti.