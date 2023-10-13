Erdoğan: ABD ile aramızda güvenlik sorunu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail-Filistin çatışmasına ilişkin, ''Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum.'' dedi. Erdoğan, Suriye'de düşürülen SİHA'yla ilgili ''Bize karşı oynanan tiyatroyu acı tebessümle karşılıyoruz. ABD ile aramızda güvenlik sorunu var.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde Türkiye-Afrika 4. İş ve Ekonomi Forumu Kapanış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

''AFRİKA'NIN GÖNLÜMDEKİ YERİ ÇOK MÜSTESNADIR''

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''2005 senesinde ülkemizde Afrika yılı ilan ederek kıta ile ilişkilerimizde yeni bir sayfa açtık. Afrika, Türk milletinin kalbinde olduğu kadar ülkemizin dış politikasında da özel bir yere sahiptir. Afrika'nın benim gönlümdeki yeri ise çok müstesnadır. Bir kez Afrika'ya giden her zaman gitmek istermiş.

''AFRİKA'DAKİ BÜYÜKELÇİLİK SAYIMIZI 44'E ÇIKARDIK''

Afrika'daki büyükelçilik sayımızı 44'e çıkardık. Ortak başarımızı göstermesi açısından bazı rakamları paylaşmak istiyorum. Kıta ile 2003 yılında 5,4 milyar dolar olan ticaret hacmimiz geçtiğimiz yıl sonu itibariyle 41 milyar dolara yaklaştı. Şirketlerimiz, iş gücü ihtiyaçlarının büyük bölümünü yerelden sağlayarak Afrika'da istihdama katkı yapıyorlar.

HAMAS-İSRAİL ÇATIŞMASINDA 7. GÜN

İsrail ile Filistin arasında meydana gelen hadiseler hepimizi derinden sarstı. Gerginliğin artarak bölgeye yayılması ihtimalinden endişeliyiz. Camilerin hastanelerin ve sivil yerleşim yerlerin bombalanması gibi saldırıları kabul etmediğimizi ve etmeyeceğimizi açıkça söylüyorum. 360 kilometrekareye sıkışmış 2 milyon insanın elektriğini suyunu gıdasını kesmek en temel insan haklarının ihlalidir. Amerika İngiltere uçak gemisi göndermeyi konuşuyoruz. Şu anda Gazze'de yer ile yeksan edilen kadın çocuk anne ne var ne yok hepsi yok ediliyor. Bundan kimse dertlenmiyor ama biz dertliyiz. El Ariş Havalimanı'na ilaç, dayanıklı gıda, konserve, çocuk bezi, tıbbi malzemelerin de bulunduğu bir insani yardım uçağımızı bu sabah gönderdik. Çatışmalar başladığından beri bölgeye ilk yardım kargosunu götüren uçağımız bugün saat 12.00 itibariyle havalimanına indi. Gazze'ye insani yardımlarımızı ulaştırmaya devam edeceğiz. Tüm tarafları önce ateşkese sonra kalıcı barışı görüşmeye davet ediyoruz.

''GAZZE ŞU AN İTİBARİYLE MAZLUMDUR''

Gazze şu an itibariyle mazlumdur mağdurdur ama İsrail'in şu an itibariyle mazlum durumu söz konusu değil. Uçak gemisi gönderilmesi barışa hiçbir katkı sağlamıyor. Amerika'nın dışişleri bakanı benim dışişleri bakanım ile görüşme yapıyor; 'İsrail'e dışişleri bakanı sıfatıyla değil bir Yahudi sıfatı ile yaklaşıyorum.' diyor. Bu nasıl bir politikacı bu nasıl bir yaklaşım? Bunu söylediğin zaman karşındakiler de şunu söylerse ben de bölgeye bir Müslüman sıfatı ile yaklaşıyorum derse ne diyeceksin? Biz Yahudi öbür tarafta Türk demiyoruz karşındakine insan sıfatı ile yaklaşacaksın. O çocukların halini görmüyor musun?

''ÜLKEMDEKİ İSRAİL BÜYÜKELÇİLİKLERİ KORUMA ALTINDA''

Ülkemdeki İsrail büyükelçiliklerini her türlü koruma altına aldık. Bu tür dönemde her şey olabilir. Egemen bir Filistin devleti kurulmadan bölgeye huzur gelmeyecektir.

''ABD İLE GÜVENLİK SORUNUMUZ VAR''

ABD'nin PKK'nın Suriye'deki uzantılarıyla bu ülkede yürüttüğü faaliyetler Türkiye'nin milli güvenliği için olağanüstü bir tehdit mahiyetine sahiptir. Bize karşı oynanan tiyatroyu acı tebessümle karşılıyoruz. Tiyatro oynayanları kendi senaryolarıyla baş başa bırakıp kendi milli güvenliğimizin gerektirdiği adımları atmayı sürdüreceğiz. Amerika ile NATO'da beraber değil miyiz, beraberiz. Bizim SİHA'mızı Amerika düşürdü mü, düşürdü. NATO'da nasıl beraberiz, nasıl böyle bir şey yapabilirsin?"

BIDEN NE DEMİŞTİ?

Beyaz Saray'dan paylaşılan bildiriye göre, ABD Başkanı Biden, Suriye'nin içindeki gelişmeler ve bu ülke kaynaklı ABD ulusal güvenliği ve dış politikasına yönelik "alışılmadık ve olağanüstü" tehditle başa çıkmak üzere 14 Ekim 2019'da ilan ettiği başkanlık kararnamesinin süresini uzatacağı konusunda Kongre'yi bilgilendirdi.

Biden, "özellikle Türk hükümetinin Suriye'nin kuzeydoğusuna askeri harekat için attığı adımların bölgedeki barışı, istikrarı ve güvenliği tehdit ettiğini, DEAŞ ile mücadeleyi zayıflattığını" savunarak, Suriye içindeki ve Suriye'yi ilgilendiren mevcut durumun "ABD'nin ulusal güvenliği ve dış politikasına alışılmadık ve olağanüstü bir tehdit" oluşturmaya devam ettiğini ileri sürdü.

Açıklamada ayrıca, "Türk Hükümetinin kuzeydoğu Suriye’de askeri operasyon düzenlemesi IŞİD’i yenilgiye uğratmayı baltalıyor ve sivilleri öldürüyor" ifadeleri kullanıldı.

Bu nedenle Biden, 14 Ekim 2023'te süresi dolacak olan acil durum halinin süresinin bir yıl daha uzatılması kararı aldığını kaydetti.