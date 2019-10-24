Erdoğan: ABD, Mazlum denen teröristi bize vermeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan TRT ortak yayınında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Suriye'de başlatılan Barış Pınarı Harekâtı sonrası ilk defa bir canlı yayın programına katılan Erdoğan, Suriye'de başlatılan operasyonla ilgili, "911 km sınırımız var, sürekli taciz ediliyoruz, bunları 8,5 yıldır yaşıyoruz" dedi. Trump'ın mektubuyla ilgili de Erdoğan, "Ayın 13'ünde davete icap edeceğiz, mektubu da yanımızda götüreceğiz" ifadelerini kullandı.



Erdoğan’ın konuşmasından satır başları;

Terör örgütünün başında olanlarla Almanya, Fransa ve ABD görüşme yapıyor. Mazlum denen terörist kırmızı bültenler aranıyor. ABD bunu bize teslim etmeli.

Adalet Bakanımız da zannediyorum bu arada yazışmaları yapacaklar, Mazlum kod adlı teröristi isteyecekler. ABD’nin bize vermesi lazım.

Trump’ın kendisine bizzat anlattık. Biz şu anda biz size kırgınız, çünkü bir teröristle böyle bir mektup alışverişinde bulunuyorsunuz ve o mektubu kendi mektubunuza ek yapıp bize gönderiyorsunuz, hiçbir şey diyemedi, Zaman zaman biz böyle görüşmeler yapıyoruz.

Pınarlar oralarda Fırat’ın doğusunda bol olduğu için biz buna Barış Pınarı olsun dedik. Barış Pınarı Harekâtı da böylece başlamış oldu.

Biz Kürtlere düşman değiliz. Kürtler bizim burada kardeşlerimiz. Bizim onlarla alıp veremediğimiz yok. Bizim derdimiz teröristlerdir.

Ayn-El Arab için Amerikalılar ‘Oraya girme’, Ruslar da ‘Gir.’ diyor. Bizim böyle de bir durumumuz var, gelişmelere göre kararımızı vereceğiz.

Ayın 13’ünde davete icap edeceğiz, mektubu da yanımızda götüreceğiz.