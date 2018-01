Erdoğan açıkladı: Afrin harekatından sonra ne olacak ?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı"nda konuştu.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Bizim milletimizin ve ordumuzun elinde asla çocuk kanı kadın kanı masum kanı yoktur. Hiçbir zaman da olmayacaktır. Bunlar kadim dönemlerden beri Türk askerinin kati kurallarıdır. Bazı kesimler bunu iyi duysunlar bugün operasyonun 7. günü 343 terörist etkisiz hale getirilmiş vaziyette. Bunlar tespit edilenler.

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ'NE TEPKİ

Bundan rahatsız olan sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa Hayır' diye bir kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin barışa evet dediklerini de pek duymadık. Şu anda PYD YPG DEAŞ PKK bütün bu terör örgütlerinin taciz harekatına karşı bizim uluslararası hukuktan doğan haklarımızı hazmedeyen sözde dernek veya kişiler kusura bakmasınlar attığımız adım kararlı bir adımdır. Mazlumların mağdurların bu hakkını da sonuna kadar koruyacağız. Biz hak bildiğimiz yolda sonuna kadar yürüyeceğiz. Bu beyefendiler bugüne kadar hiçbir zaman yerli ve milli olmadılar. Artık bıçak kemiğe dayandı ayın 20'sinde adımı attık inandığımız bu yolda Mehmetlerimizle yürüyoruz.

TÜRK TABİPLER BİRLİĞİ NE DEMİŞTİ ?

"Savaş bir halk sağlığı sorunudur" başlığıyla yapılan açıklamada, her çatışmanın ve her savaşın sağlık açısından onarılmaz sorunlara yol açıp, insanı bir dramı beraberinde getirdiği belirtildi.

AZERİ MİLLETVEKİLİNE TEŞEKKÜR

Buradan tüm dünyaya bir kez daha ilan ediyorum. Türkiye'nin Afrin'deki operasyonu sadece ve sadece terör örgütlerine, teröristlere yöneliktir. Avrupa Parlamentosu'nda bu harekatı bir 'istila hareketi' olarak göstermek isteyenlere de söylüyorum, gidin önce istilanın örneklerini geçmişte Libya'da arayın, Ruanda'da, Mali'de arayın. Hangi istila hareketini kimler nasıl yapmış, oralarda arayın. Hiçbir zaman Türk milleti, Türk ordusu müstevli olarak hareket etmemiştir. Burada da Azeri milletvekili Seyidov kardeşime oradaki dik duruşundan dolayı teşekkür ediyorum.

''BİZE BU AKLI VERENLER BİRAZ DA KENDİLERİ KULLANSALAR NE OLUR?''

Birileri ısrarla bize 'Bu operasyon kısa sürsün, sınırlı olsun' diye güya telkinde bulunuyor. Ben de o birilerine telefon görüşmelerinde özellikle söyledim. Eğer biz devlet olarak sahip olduğumuz askeri gücü hoyratça kullanmaya kalksak, tanklarımızla, toplarımızla, uçaklarımızla, helikopterlerimizle önümüze gelen her şeyi dümdüz edip geçsek, bu operasyon birkaç günlük iştir. Ama biz en az kendi askerlerimizin emniyeti kadar karşımızdaki güçlerin kalkan olarak kullanmaktan çekinmediği masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Çünkü biz Afrin'i işgale gitmiyoruz, tam tersine orayı terör örgütlerinden temizleyerek asli sahipleri için yaşanabilir bir yer haline getirmeye çalışıyoruz. Biz masum sivillerin can ve mal güvenliğini de hesaba katıyoruz. Daha 7 gün oldu ya. Afganistan ne kadar sürdü? Yaklaşık 20 yıl. Libya ne kadar sürdü? Bize bu aklı verenler biraz da kendileri kullansalar ne olur? İş Türkiye'ye gelince acaba bu acelecilik nereden çıkıyor?

''AMERİKA'NIN BAYRAKLARIYLA TERÖR ÖRGÜTLERİ, BU BÖLGEDE CİRİT ATIYOR''

Silahlar onlara akıtılıyor. Bu ne menem iştir. Bir taraftan PKK terör örgütüdür diyeceksin. En büyük üzüntümüz, Amerika'nın bayraklarıyla bu terör örgütleri, bu bölgede şu anda cirit atıyorlar. Bunu neyle izah edeceğiz Sayın Başkan bize diyor ki 'Bizi bu kadar eleştirmeyin.' Tamam ama biz stratejik ortak olduğumuza göre, bir stratejik ortak, stratejik ortağına böyle bir şeyi nasıl yapar? Ben kendilerine teşekkür ediyorum NATO Genel Sekreteri Türkiye haklı olarak kendi hukukunu korumaktadır diyor. Acaba niçin Amerika bu işlerden bu kadar uzak duruyor. Hala Türkiye'deki Amerika karşıtlığından bahsediliyor. 5 bin TIR bu silahlar buraya niçin geliyor? Kime karşı kullanılmak üzere buraya geliyor?

''BİZ KENDİ KENDİMİZE YETERİZ''

Amerika halkı diyor ki biz vergileri bunun için mi veriyoruz? Burada artık yeni bir değerlendirmenin yapılması lazım diyor. Sayın Başkan da biz bu kadar ekonomimizi güçlendirmeyi buralara bu silahları göndermek için mi yaptık diye bunu bana kendisi de söyledi. Bunlar bizde soru işaretleri ortaya koyuyor. Teröre karşı mücadeleyi vereceksek beraber vereceğiz, yoksa biz de teröre karşı mücadelede kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz. Biz kendi kendimize yeteriz. Bir terör koridoru oluşturmak olanlara cevabımız şudur biz, Suriye'deki son terörist ortadan kalkana, bu ülke asli sahipleri için emin bir yer haline gelene kadar operasyonlarımızı sürdüreceğiz."

''MÜMBİÇ'İ DE BİZE SÖZ VERİLDİĞİ ŞEKİLDE TERÖRİSTLERDEN ARINDIRACAĞIZ''

Bugün 7. gününe giren Zeytin Dalı Operasyonumuzu hedeflerine ulaşana kadar sürdüreceğiz. Ardından Mümbiç'i, bize söz verildiği şekilde teröristlerden arındıracağız. Kimse bundan rahatsız olmasın çünkü Mümbiç'in gerçek sahipleri bu teröristler değil oradaki Arap kardeşlerimizdir. Sonra da Irak sınırına kadar, hiçbir terörist bırakmayana kadar bu mücadelemizi devam ettireceğiz. Her kim terörizme karşı ise kendisini bu mücadelede bizim yanımızda olmalarını isteriz. Düğüne gider gibi cepheye koşan bir milletiz. Mehmetlerimiz ne diyorlardı? 'Afrin'e düğüne gidiyorum.' Hedef bu. Hepsinden öte bizim askerimiz şehadete gidiyor.

''KİLİSELERİNİZİN TEPESİNE ROKETLER DÜŞSE TEPKİNİZ NE OLUR?''

Atılan roketler Kilis'te tarihi camimize düştü. Namaz esnasında iki kardeşimiz şehit oldu. Batı bunu görüyor mu? Bize 'operasyonu çabuk tamamlayın' diye akıl verenlere sesleniyorum; sizin ülkenizin şehirlerine, hemen yanı başındaki yerlerden teröristler tarafından roketler atılsa, bombalar yağdırılsa, ateşler açılsa acaba siz ne yaparsınız? Kiliselerinizin tepesine roketler düşse, içinde dua eden insanlar hayatlarını kaybetse sizin tepkiniz ne olur? Avrupa'da oradaki mescitlerimiz yakılıyor. Havalimanında yolculuk yapacak olan vatandaşlarımız oralardaki PKK'lıların saldırılarına uğruyor.

''ÖSO'YU TERÖRİST OLARAK VASIFLANDIRAN TERBİYESİZLER...''

Özgür Suriye Ordusu'nu (ÖSO) 'terörist' olarak vasıflandıran terbiyesizlere de açıkça söylüyorum, benim Mehmet'imin yanında, bu mücadelenin içerisinde yer alan Özgür Suriye Ordusu, şahsiyetli, onurlu bir mücadelenin onlar da askerleridir, kendilerini alkışlıyorum. Özgür Suriye Ordusu mensuplarına terörist diyenler, tam aksine YPG'nin, PYD'nin, DEAŞ'ın, PKK'nın tam benzerleridir, tam kendileridir. Bu vesile ile kahraman askerlerimize gazanız mübarek olsun diyorum.

'BÖLÜCÜ ÖRGÜT İSLAM KARŞITI'

Bölücü örgüt en başta İslam karşıtı bir örgüttür. Kilis'te camiye yapılan saldırı işte bunun son örneğidir. Camimizi aslına uygun restore edeceğiz."