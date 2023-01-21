Erdoğan açıkladı: Bursa'ya 30 milyar liralık yatırım

Bursa'da toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Yatırım tutarı 12 milyar lirayı bulan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Maşallah, bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa, yeniden 2023'e şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum, size güveniyorum. İnşallah Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur.

"120 BİNİ AŞKIN KİŞİ MEYDANDA"

Emniyetten rakamları alayım dedim. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu Bursa'da ne durumdayız diye baktım ve verilen rakam 120 bini bugün aştık. Maşallah Rabbim bu coşkunuzu daim kılsın. Aramızdaki bu gönül bağından aldığımız güçle önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz, ardından ülkemizi dünyaya yükselteceğiz.

"KURAKLIĞA ÇARE BARAJLAR"

Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik Üniversitelerimizin tamamlanan alt yapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitemizin de fakülte, yükse okul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz.

Malum kuraklık var. Soruyorlar çare ne? Çare bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz. Bursa Büyükşehir Belediyesi tarafından 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursa'mıza kazandırdı.

Yatırım tutarı 12 milyar lirayı bulan kamu yatırımı ile 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum.

Son 20 yılda Bursa'ya toplamda 80 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. Bursa'ya 2. devlet üniversitesi olarak Bursa Teknik Üniversitesi'ni kurduk. Yurt binaları kurduk.

Ulaştırmada bölünmüş yol uzunluğunu 601 km'ye çıkardık. Bursa'dan İstanbul'a 1 saatte, İzmir'e 3 buçuk saatte varılabiliyor. Metro projemizi de inşallah yıl sonuna kadar bitirmeyi hedefliyoruz. Bursalı çiftçilerimize 2,3 milyar lira tutarında tarımsal destek verdik. Bursalı iş insanlarımızı 17,3 milyar lira tutarında prim desteği sağladık. Enerjide ilimizdeki doğal gaz abone sayısını 1 milyon 30 binin üzerine çıkardık. Uludağ Alan Başkanlığı'nı kurarak turizm merkezinin korunmasını sağladık.

Beraberce çok çalışmamız lazım. Öyle bir ses verin ki Marmara'nın ta karşı kıyılarından bile duyulsun. Bursa, Türkiye Yüzyılı'nı birlikte inşa etmeye hazır mıyız? Müreffeh Türkiye yolunu sandıkta bir kez daha açmaya hazır mıyız? Cumhuriyetimizin yeni asrını bir olarak, diri olarak, kardeş olarak, Türkiye olarak hep birlikte kucaklamaya hazır mıyız?