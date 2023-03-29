Erdoğan açıkladı: Elektrik ve doğalgaza indirim - CANLI

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında seçim öncesi konuşuyor. İşte Erdoğan'ın açıklamaları...

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katıldı.

AK Parti'nin grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, bayrama kadar deprem bölgesi ziyaretlerinin süreceğini söyledi. Cumhurbaşkanı, "Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz." mesajını da verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, elektrik ve doğalgazda nisan ayından itibaren indirime gidileceğini açıkladı. Elektrik ve doğalgazda yapılan indirimleri açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Şimdiden 2 ayrı müjdeyi milletimizle paylaşıyoruz. Birincisi elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren %15 indirime gidiyoruz. İkincisi sanayicilerin kullandığı doğalgaz tarifesinde yine nisan ayından itibaren %20 indirim yapıyoruz." dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

"Depreminin ilk gününden beri depremzedelerimizi yalnız bırakmıyoruz. Buradan depremzede vatandaşlarıma seslenmek istiyorum, seçim durumu nedeniyle sizi unutturmayacağız.

Buradan depremzede vatandaşlarımıza seslenmek istiyorum. Seçime kadar en fazla sayıda ilimizi ziyaret ederek vatandaşlarımızla kucaklaşmayı hedefliyoruz. Kalıcı konutların inşasına bir yıl içinde bitecek şekilde hızla devam ediyoruz.

"177 BİNDEN FAZLA BAŞVURU ALDI"

Yapamazsınız dedikleri TOGG önceki gece itibarıyla 177 binin üzerinde ön sipariş aldı. Milletimiz ilk yerli otomobiline sahip çıktı, çekilişi bugün yapılacak. İlk TOGG'a talip olduğumuzu söylemiştik, pazartesi günü aracımızı teslim alacağız.

ELEKTRİK VE DOĞALGAZDA İNDİRİM

Arefe Günü, Karadeniz Gazı'nın Filyos'a getirilmesi töreni yapılırken, milletimize yeni müjdelerimiz olacak. İki bayramı bir arada yaşayacağız. Şimdiden 2 müjdeyi paylaşalım.

Elektrikte tüm abone gruplarında nisan ayından itibaren yüzde 15 indirime gidiyoruz. Sanayicilerimizin kullandığı ve konut aboneliğine göre oldukça yüksek kalan doğalgaz tarifesinde, nisan ayından itibaren yüzde 20 indirim yapıyoruz.

TTK'YA BİN MADENCİ ALIMI

10 bin madencimiz deprem bölgesinde canla başla çalışarak milletimizin gönlünü kazandı. TTK'ya bin madenci alıyoruz.

YSK'ya göre 4 cumhurbaşkanı adayı bulunuyor, bu gelişmenin ülkemiz için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Seçim süreci sonunda milletin iradesi galip gelecek, Türkiye kalkınma ve demokrasi yolculuğunu sürdürecek.

7'li koalisyon kesin bir yenilgiye uğrayıp siyasi bir mevta (ölü) olacaktır.

Mitinglerimizde yüksek sesli müzik kullanmayacağız. Muhalefetin aymazlığına rağmen biz taviz vermeyeceğiz. Böyle bir dönemde bile çıkar peşinde koşanlar itibar etmeyeceğiz. Eleştirilerimizi dillednireceğiz, hadisizliklere gereken cevabı da vereceğiz. Yalanlarla milletimizin kafasının bulandırılmasına müsaade etmeyeceğiz."