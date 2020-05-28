Erdoğan açıkladı: İşte yeni koronavirüs tedbiri kararları - CANLI İZLE

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı, 4 saat sürdü. Koronavirüs salgını sebebiyle dokuzuncu kez videokonferans yöntemiyle yapılan toplantıda, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Kabinede 3 Haziran’da bitecek seyahat yasağının yanı sıra, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı grubun sokağa çıkma yasağıyla ilgili değerlendirmeler yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısında.

İşte Erdoğan'ın açıklamaları:

Salgın sebebiyle uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması bizi gönlümüzce bayram yapmaktan mahrum bırakmış olsa da kalbimizdeki sevgiyi koruduk hatta güçlendirdik.

Hepimizin geleceğimize dün olduğundan daha berrak zihin dinginliği kazandırdığını düşünüyorum. Elbette alınan tedbirler sebebiyle geliri azaldığı için sıkıntı çeken vatandaşlar olmuştur. Devletin tüm imkanlarını bu vatandaşlarımıza sunarak yanlarında olduğumuzu gösterdik. Biner lira dağıtarak sıkıntılarını gidermeye çalıştık. Vergi ve sigorta primi ertelemeleriyle, düşük maliyetli destekleriyle küçüklü büyüklü şirketlerimizin ayakta kalmasını temin ettik. İş dünyamızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan sağlık personelimize bir kez daha teşekkür ediyorum. Sokağa çıkma kısıtlaması getirilen 8 milyon 65 yaş üstü yaşlımız ile 20 yaş altı gençlerimizin tüm ihtiyaçları vefa destek grupları tarafından karşılandı. 6 milyon talebe vefa destek ekimi karşılık verdi. Halkımız yaptığı fedakarlıkların boşa gitmediğinden emin olsun. Son 2,5 aylık sürede yaşadığımız kayıpları geri alacağımızdan şüphemiz yoktur.

TÜRKİYE PARLAYAN BİR YILDIZ OLARAK ORTAYA ÇIKIYOR

Siyasi ve ekonomik bakımdan yeniden yapılanma sürecinde olan küresel sistemde, Türkiye'nin daha iyi bir yere geleceğini şimdiden almaya başladık. Hayatın her alanında Türkiye parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkıyor. Son 18 yılda demokraside ve ekonomide kat ettiğimiz büyük mesafe önümüze bakmada en büyük kaynağımızdır. Vesayetin ayak oyunlarından darbe teşebbüsüne her yol denenmiş ama büyük ve güçlü Türkiye yolculuğumuz engellenememiştir.

Kendimize, halkımıza güveniyoruz. Yarın İstanbul Fethi'nin 567 yıl dönümünde milletimizle birlikte çok önemli programlara şahitlik edeceğiz. Fetih şöleni kapsamında Ayasofya'da Fetih suresi okunacak ve dualar edilecek.

27 Mayıs 1960 darbesi ve sonrasında yaşananlar üzüntüyle hatırladığımız dönemlerdendir. 27 Mayıs Türkiye'ye darbe virüsünün girdiği ilk tarihtir. Bu tarihten sonra demokrasimize karşı birçok saldırıyla karşı karşıya kaldık. En son bu teşebbüsü 15 Temmuz'da yaşadık.

Yarın Sancaktepe'de iki ayda inşa ettiğimiz acil durum hastanesinin açılışını yapacağız.

27 MAYIS DARBESİ İLE ATILIM SÜRECİ KESİNTİYE UĞRAMIŞTIR

Milletin baskısıyla geçilen çok partili siyasi hayatta, Demokrat Partisi'nin başa gelmesiyle yeni bir kalkınma projesi başlattı. Türkiye daha önce birer ikişer tanesine sahip olduğu hidroelektrik barajlarına 18 tane, sulama barajlarına 8 tane, limanlarına 11 tane, havalimanlarına 5 tane, rafinelerine 3 tane ilave etti. Tam bir hukuk katliamı örneği olan düzmece mahkemelerde aylar süren yargılama yapıldı. Sonuçta, Başbakan Menderes ve arkadaşları idam edilirken, yüzlerce kişi de uzun yıllar hapis yattı. 27 Mayıs darbesi ile atılım süreci kesintiyle uğramıştır. Burası uluslarası her türlü toplantıya ev sahipliği yapacak bir ada. Menderes ve arkadaşlarını bir kez daha yad ediyorum. Milletimizin, 15 Temmuz'da ortaya koyduğu güçlü irade, cesaret Türkiye'de darbeler cuntalar dönemlerinin artık kapandığının işaretidir.



