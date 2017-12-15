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  4. 15 Aralık 2017 15:00

Erdoğan açıkladı ! Kudüs kararının iptali için harekete geçildi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD'nin Kudüs kararının iptalini Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne taşıyacaklarını söyledi.

Erdoğan açıkladı ! Kudüs kararının iptali için harekete geçildi
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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Konya'da düzenlenen Kudüs mitingine videokonferans yoluyla katıldı.

Erdoğan şunları söyledi:

"Kudüs'teki kardeşlerimizin yalnız olmadığını gösterdik. ABD'nin Kudüs'le ilgili kararının iptali için BM nezdinde de girişimler başlatıyoruz. Dünyada hiçbir ülke uluslararası hukukun üstünde değildir. Hem demokrasinin hamiliğini yapma iddiasında olacaksınız hem de keyfiniz istediği zaman hukuk, demokrasi ve hak namına ne varsa üzerinde tepineceksiniz. Bu rezillik asla kabul edilemez. Müslümanlar bu çifte standarda, bu adaletsizliğe, bu hak gasbına kesinlikle boyun eğmeyecektir. Türkiye olarak bu konuda üzerimize düşenleri sonuna kadar yapmakta kararlıyız. Tüm mekanizmaları kullanarak, hukuku çiğneyenlerin ipliğini pazara çıkaracağız. Önce Güvenlik Konseyi'nde, orada veto olursa BM Genel Kurulu'nda bu haksız ve hukuksuz kararın iptali için çalışacağız.

"FİLİSTİNLİ AİLELER İÇİN YENİ FONLAR KURUYORUZ"

İslam ülkeleri olarak Filistinli ailelere sahip çıkmak için yeni fonlar kuruyoruz. Ayrıca Filistin devletinin daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. Şu an dünyanın 137 ülkesi Filistin devletini tanıyor. İnşallah bu sayı gayretlerimizle daha da artacaktır.

"DAHA FAZLA ÜLKENİN TANIMASI İÇİN GİRİŞİME BAŞLIYORUZ"

Filistin'in daha fazla ülke tarafından tanınması için girişimlere başlıyoruz. İnanıyorum ki bu olanlar tüm insanlığın adalete, hukuka saygılı, başta Müslümanlar olmak üzere Hristiyan dünya hep birlikte dayanışma içerisinde, ben bu adaletsizliği ortadan kaldıracağımıza inanıyorum. Bizler hak hukuk ve meşruiyet çizgisinden asla sapamayız. Biz intikam değil adalet için mücadele ediyoruz."

recep tayyip erdoğan , kudüs mitingi
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