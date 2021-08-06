''Erdoğan Afganlar sorusuna yanıt vermekten kaçıyor çünkü yakalandı''

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine mülteciler üzerinden yüklenen Erdoğan’a yanıt verdi, “Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı” dedi.

Cuma namazı çıkışında konuşan AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, mülteciler üzerinden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yüklendi.

“Kobani’de bu millet büyük bir imtihan verdi. Türkiye’de 4 milyon ağırlıklı olarak Arap ve Kürt mülteci varsa onlar bizim korumamız altında” diyen Erdoğan “Biz iktidara gelince Suriyelileri kovacağız diyerek gelmedik. O Bay Kemal’in şahsiyetidir. Biz asla böyle bir şey söylemedik. Biz onlara kapımızı açtık ve koruma altına aldık” ifadelerini kullandı. Erdoğan, “Göçmenleri koruması altına alan Türkiye heralde zayıf bir ülke değil. Güçlü olduğu için koruma altına alıyor. Bundan sonra finansı iyi yönetmek suretiyle böyle adımlara atacağız” diye konuştu.

Kılıçdaroğlu Erdoğan’ın sözlerine sosyal medya hesabından yanıt verdi. Erdoğan’ın basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçındığını belirten CHP lideri, “Çünkü yakalandı” dedi, şunları kaydetti:

” ‘Finansmanını iyi yönettiğimiz için mültecileri Türkiye’ye alıyoruz, daha da almaya devam edeceğiz’ demişsin Erdoğan. Halkın mahallelerini, huzurunu satmayı ‘yatırım’ olarak görüyorsun, bunu açıkça söylüyorsun. Gel mahallesini satmak istediğin halktan onay alalım, seçime gidelim. Halkın mahallesi, halkın kararı. Neden kaçıyorsun?

“GÜYA STRATEJİ YAPIYOR…”

Tekrar ediyorum; sığınmacı meselesi, ülkemizin en dezavantajlı mahallelerini, en yoksul bölgelerini vurmuştur. Erdoğan Arap mülteci-Kürt mülteci diyerek güya siyasal strateji yapıyor ama tamamıyla halkı manipüle etmeye çalışıyor. Gerçek şu ki kendisi, ülkemizin en gelişmemiş bölgelerinin gençlerini tarumar etmiştir. Türk gençlerimizin de Kürt gençlerimizin de hayatı tarumar olmuştur. Erdoğan siyasal manipülasyonlar peşinde.

” ‘İYİ FİNANSMANLARLA YENİLERİNİ ALACAĞIZ’ SÖYLEMİN AFGANLAR İÇİN DE GEÇERLİ Mİ?”

Konuya bu akşam Habertürk’te katılacağım canlı yayında daha detaylı değineceğim. Aynı Erdoğan, basının Afganlarla ilgili sorusuna yanıt vermekten kaçıyor. Çünkü yakalandı. Türkiye’ye gelen Afgan erkek grupları mülteci değil; onlar ABD’ye hizmet etmiş askerler. Erdoğan, ‘İyi finansmanla yenilerini alacağız’ söylemin, bu gelen Afganlar için de geçerli mi?”

NE OLMUŞTU?

CHP lideri, Erdoğan’ın ABD Başkanı Joe Biden ile Afganlıların Türkiye’ye göç etmeleri konusunda gizli bir anlaşma yaptıklarını iddia etmiş, “ABD’ye sesleniyorum: Erdoğan ile yaptığınız bu anlaşmaları, geleceğin iktidar üyesi ve ülkeyi yönetecek ittifak olarak asla kabul etmiyoruz. Kendisine ne dediyseniz, neler söylediyseniz, bunlar Erdoğan’ı bağlar, Türkiye Cumhuriyeti’ni bağlamaz” demişti.