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Erdoğan Afrika'dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Erdoğan Afrika'dan gelen geçmiş olsun mesajlarına teşekkür

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisi ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için Afrika'dan gönderilen video mesajlara teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat'ta eşi Emine Erdoğan'la birlikte Kovid- 19 testlerinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından, Erdoğan çiftine dünyanın pek çok yerinden geçmiş olsun mesajları gönderildi. Erdoğan, kendisine Afrika ülkelerinden gönderilen video mesajların yer aldığı görüntüyü Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, görüntünün açıklamasında şöyle dedi:
"Ne kadar uzakta olursak olalım, güçlü gönül bağlarıyla ayrılmaz birer parça olduğumuz, kalplerinde, güzel temennilerinde, dualarında yer bulduğumuz tüm kardeşlerime en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun, var olun, Allah'a emanet olun." (DHA)

Etiketler erdoğan teşekkür
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