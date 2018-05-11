Erdoğan AK Parti Gençlik Kolları kongresinde konuşuyor - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, Ankara'da AK Parti Gençlik Kolları Kongresi'ne katılıyor.

Erdoğan'ın açıklamarından satır başları şöyle:



"Gençlerimizden aldığımız güçle Türkiye'ye demokrasi, hak ve özgürlüklerde sınıf atlattık. Reform üzerine reform yaptık. Her alanda tarihi yatırımlara imza attık. Gençlerimizden aldığımız ilhamla 2023 hedeflerimizi ilan ettik. 2053, 2071 vizyonlarımızı kendilerine emanet ettik. Gençler size inanan AK Parti, sizinle bu yolda yürüyen AK Parti, yarının modern Türkiyesini gençlerle beraber inşa edecek olan yine AK Parti. Gençlerimize inandığımız için seçme ve seçilme yaşını 18'e indirdik. Türkiye'de gençlere bizim kadar güvenen, itimat eden parti yok. AK Parti gençlerin partisidir. AK Parti'yi geleceğe taşıyacak olan gençlerdir. 24 Haziran seçim en çok gençlerin seçimi olacak.

Geçtiğimiz hafta seçim manifestomuzu milletimizle paylaştık. Gençlerimize özel bir ithamımız vardı. Gençler şahlanışımız ve yükselişimizsiniz. Size emretmeyeceğiz, dikte etmeyeceğiz. Sizi kalıplara sokmak için çalışmayacağız. Sadece sizinle birlikte çalışacağız. Medeniyetinizi, tarihinizi, kültürünüzü en iyi şekilde öğreneceksiniz. Gelin cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini sizlerle birlikte hayata geçirelim.

Hayatı tek boyutlu yaşamak insanı geniş bnakmaktan üretken olmaktan alıkoyar. Biz böle büyüdük. Size de böyle tavsiye ediyorum. Sosyal medyanın bilgisayarın hayatınızda kapladığı alanı görüyorum. Bizim gözümüzde sizler 21 yaşında İstanbul'u fetheden Fatihlersiniz. Cumhur İttifakı'nın parlamentodaki zaferi bizler için çok ama çok önemli.

"ESKİ TÜRKİYE İLE DAĞLAR KADAR FARK VAR"

Sizler AK Parti vizyonuyla büyüdünüz ama bir de eski Türkiye var. Bu iki Türkiye'nin her alanda arasında dağlar kadar fark var. Öğretmen sayımız biz geldiğimizde 526 bindi. Biz buna 584 bin öğretmen daha ekledik. Üniversite sayımız 76 idi. biz 131 üniversite daha kazandırdık. İnternet altyapısında geniş bant abone neredeyse yoktu. Şu anda 69 milyon abone var. 43 bin konutun üzerine 817 bin konut daha ilave ettik. 79 senede 6 bin 100 km olan bölünmüş yol uzunluğuna 20 bin km bölünmüş yol ilave ettik. Tarıma sağladığımız destekle bu alandaki gelirimizi 187 milyar dolara yükselttik."

Ayrıntılar geliyor...







Kongrede konuşan Başbakan Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

Gençler, AK Parti'nin 16 yılına bir bakalım. AK Parti 29 yeni havalimanı demektir. AK Parti dev şehir hastaneleri demektir. AK Parti 285 bin yeni derslik demektir. AK Parti 111 yeni üniversite, hızlı tren, hastane, ambulans, 20 bin kilometre bölünmüş yeni yol demektir. 300 tünel, 78 ile doğalgaz getirmek demektir. İşte bu hizmetler AK Parti'nin karnesinde milletin gönlünde yer almıştır. Bitmedi, bitmezde AK Parti demek Türkiye'yi 3,5 kat büyütmek demektir. AK Parti Türkiye'yi başarıdan başarıya taşıyan kadrolar demektir. AK Parti Marmaray'ı, Avrasya'yı Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nü, Ovit Tünelini, dünyanın en büyük havalimanı demektir.

Milli siyasetin adı AK Parti'dir. AK Parti terörün belini kıran partinin adıdır. Dörtlü ittifak ne diyor? Recep Tayyip Erdoğan olmasın da Türkiye'ye ne olursa olsun. Ekonomik istikrar bozulsun Türkiye düşmanlarına gün doğsun. Tarihe geçen liderliği ile Türkiye'yi uçurumun eşiğinden çıkaran Recep Tayyip Erdoğan olmasın da ne olursa olsun. Siyasi istikrar için durmak yok, ekonomik istikrar için durmak yok, güçlü lider Recep Tayyip Erdoğan ile Türkiye'ye durmak yok, Recep Tayyip Erdoğan'ı yeni sistemin cumhurbaşkanı yapmaya var mıyız gençler? AK kadroları güçlü bir şekilde Meclis'e taşıyacak mıyız? Bu aşk, bu heyecan sizde olduğu müddetçe evvelallah kimse bizim sırtımızı yere getiremez.

Geleceği birlikte inşa ediyoruz. Türkiye'nin bugünü, yarını olan siz gençler ile inşa ediyoruz. Kurucu liderimiz cumhurbaşkanımız genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın millete ait emaneti teslim edeceği nesil sizsiniz. Siz diriliş neslisiniz. Bu millete kumpaslar kuruldu. AK Parti ile millet arasındaki köprüler yıkılmak istendi. Kapatma davası gördük, siyasi yasaklamalar, muhtıralar, 15 Temmuz hain darbesini de gördük. Ama yılmadık. Allah'ın hisabı, zalimin planından daha büyüktür dedik. Tohum saç, bitmezse toprak utansın, edefe varmayan mızrak utansın, hey gidi küheylan koşmana bak sen, çatlarsa doğuran kısrak utansın.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi Ankara Spor Salonu önünde toplanan halka seslendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, özetle şunları kaydetti:

"Benim başörtülü kızlarımın elinden üniversiteye gitme hakkını aldınız. Demokrasi, özgürlük diyorlar. Şu anda başörtülü olanlar her yerde çalışma hakkına sahip mi? Şurada başı açık başı örtülü kızlarım bir arada oluyor mu? Ne oldu, bu ülke yıkıldı mı? Bunlar kardeş. Biz kardeşi kardeşle barıştırdık. Birileri ülkemizde bölücülük yaptı. Bunlar bir de parti kurarak tehditlerle maalesef benim Kürt kardeşlerimi sömürdüler. Çukurlar açtılar. Güneydoğu Anadolu'yu atık su kanalları gibi böldüler, parçaladılar. Onlara gereken dersi verdik mi? İnlerine gireceğiz dedim, girdik mi? Sonunda şu anda kaçacak delik arıyorlar mı? Bu milletin huzuruna kastedenlere biz buraları zindan ederiz."



