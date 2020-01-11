Erdoğan AK Parti Genel Başkanlığını bırakıyor mu ?

Ankara kulislerindeki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında yapılması planlanan 7. Olağan Büyük Kongre'de AK Parti Genel Başkanlığı'nı bırakacağı yönündeki iddialara yalanlama geldi. Partili bir kaynak, söz konusu iddiaların Pelikan olarak bilinen yapı tarafından üretildiğini belirtti.

Yeniçağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Eylül ayında gerçekleşecek AK Parti 7. Olağan Kongre'sinde partisinin genel başkanlığını bırakacağı iddiası kulislerde etkili olurken, söz konusu iddianın arkasında Pelikan grubunun olduğu belirtildi. Erdoğan'ın kongrede aday olmayacağı iddiasının yanında, yerini bırakabileceği isimler arasında Berat Albayrak, Süleyman Soylu ve Numan Kurtulmuş'un adı geçerken, kulisleri etkisi altına alan bu iddialar iktidar partisinde rahatsızlık yarattı.

"RESMEN ERDOĞAN'I HEDEF ALIYORLAR"

Ahmet Davutoğlu'nun başbakanlık görevinden ayrılmasında etkili olan ve Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı desteklemesi ile bilinen iktidar partisi içerisindeki Pelikan grubunun Erdoğan'ın genel başkanlığı bırakacağı yönünde algı oluşturmaya çalıştığını belirten AK Parti'li bir yetkili, "Bu grup, Erdoğan sonrasında Berat Albayrak'ı AK Parti lideri olarak görüyor ve şimdiden bu liderliğin zeminini hazırlıyor. Sayın Albayrak'ın Türkiye'nin dört bir yanında illere yaptığı ziyaretler AK Parti liderliğine hazırlandığının bir göstergesi. Son olarak ise, sayın cumhurbaşkanımızın genel başkanlığı bırakacağı yönünde bir iddiayı piyasa sürdüler. Bu resmen Erdoğan'ı hedef almaktır. Cumhurbaşkanımız arzu etmesi halinde AK Parti Genel Başkanlığı şapkasını çıkartabilir ama bu bazı grupların isteği ile olmaz" dedi.

ALBAYRAK'IN ZİYARETLERİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, bir süredir "Türkiye İçin Değişim Başlıyor” sloganıyla il ziyaretleri gerçekleştiriyor. Albayrak, ziyaret ettiği illerde sermaye temsilcileriyle bir araya gelerek toplantılar gerçekleştirirken, bu toplantıları ise, sosyal medya hesabından “Teşekkürler” başlığı altında toplayarak, videolu bir şekilde paylaşıyor.

Bakan Albayrak'ın illere gerçekleştirdiği ziyaretler ile ilgili paylaştığı videolarda; uçaktan inişinden, “sevgi gösterilerine”, selamlaşmasından, katıldığı toplantıya kendini ön plana çıkararak aktarması ise dikkat çekiyor.

"ERDOĞAN SONRASINA HAZIRLANIYOR"

Albayrak'ın ziyaretleri ve ilgili paylaşımları, AK Parti'de ise tanıtım ve reklam çalışması olarak görülüyor. AK Parti'deki bazı çevrelerde rahatsızlık uyandıran bu durum hakkında Berat Albayrak'ın Erdoğan sonrasına hazırlandığı, illere gerçekleştirdiği ziyaretleri bir bakan edasıyla değil, veliaht gibi gerçekleştirdiğine dair yorumlar yapılmıştı.