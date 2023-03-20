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Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde Mehmet Şimşek'i kabul etti
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i AK Parti Genel Merkezi'nde kabul etti.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eski Maliye Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'i parti davet etti.

Şimşek, saat 20.00'de AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptı.

Açıklama yapması bekleniyor
Parti genel merkezi önünde hazırlıklarını tamamlayan basın mensupları, Şimşek'in görüşme sonrası yapacağı açıklamayı bekliyor.

Etiketler Erdoğan ak parti mehmet şimşek
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