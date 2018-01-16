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  4. 16 Ocak 2018 11:54

Erdoğan: İstanbul'a bir başkan seçmişler ki tam bir facia - Canlı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti grup toplantısında konuşuyor.

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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Son günlerde yaşanan bir takım gelişmeler, faturası hükümetimize ve şahsımıza kesilse de, yargıdaki iç tartışmanın ürünüdür. Adalet Şurası'nın hem teori hem uygulamada bu sorunların çözümü konusunda zemin teşkil ettiğini düşünüyorum.

Türkiye'nin çevresinde yaşananlar ve karşılaştığımız tuzaklar yükümüzü artırıyor. AK Parti olarak ülkemizi ve milletimizi bu sıkıntılardan kurtarmak ve hedeflerine ulaştırmak görevimiz. Milletimiz kara kaşımıza kara gözümüze meftun olduğu için değil becerimize güvendiği için ülke yönetimini bize emanet ediyor.

Başka partiler gibi vaktimizi koltuk kavgası ile geçiremeyiz. Bizim mücadelemiz ikbal değil istiklal ve istikbal mücadelesidir. Tüm arkadaşlarımın bu şuur altında olduklarına inanıyorum. Bize Anad olu büyüklüğündeki dava taşını gediğine koymadan durmak, duraksamak hele hele gerilemek asla yoktur.

Türkiye'nin üstelik de çok yönlü ve çok aktörlü terör meselesi vardır. Türkiye'nin bölgede yaşanan insani krizlerden kaynaklanan sıkıntıları var. Türkiye'nin bir de ana mulaefet partisi sorunu vardır. Dünyada ana muhalefet proje geliştirir, hükümet alternatifi olarak çalışır. Biz bu partinin başındaki zatın hezeyanlarını üzüntüyle takip ederken İstanbul'a bir il başkanı seçmişler ki tam bir facia. Demokrasiye saygımız vardır." 



Ayrıntılar geliyor...

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