Erdoğan: ''AK Parti teşkilatı olarak gereken dersi vermemiz gerekiyor''

Şehit ağabeyine küfür eden İYİ Parti Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın sözlerini değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İYİ Parti'den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e sosyal medya üzerinden hakaret-küfür eden ve şehit yakını olduğu belirtilen bir kişiye Bingöl programı sırasında küfür ettiği ortaya çıkınca özür dileyen Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, istifa dilekçesi verdi.

Lütfü Türkkan’ın TBMM İYİ Parti Grup Başkanlığı’na sunduğu dilekçesinde, “Genel başkanımız Sayın Meral Akşener’in talebi üzerine İYİ Parti Grup Başkanvekilliği görevimden istifa ediyorum” ifadesi yer aldı.

ERDOĞAN’DAN AÇIKLAMA GELDİ

Türkkan’ın istifası sonrası bir açıklama yapan AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, şu ifadeleri kullandı;

İYİ Parti’den malum bir kişinin, üstelik bir şehit ailesine bu şekilde küfretmesi yenilir, yutulur bir şey değildir. Buna, AK Parti teşkilatı olarak durmadan, duraksamadan gereken dersi vermemiz gerekiyor.

AK Parti teşkilatının yanı sıra bütün milletimizin bu ahlaksız, müptezel adama gereken dersi vermesi lazım. Durmadan, duraksamadan vermesi lazım. Bizim değerlerimizde şehidin yeri farklıdır, kadınların yeri çok çok farklıdır. Kalkıp da bir şehidimizin yakınına, bacısına bu şekilde küfretmeyi değerlerimiz itibariyle asla kabul edemeyiz.

Tabi onun partisinin başındaki hanımefendinin de yapması gereken bir şey vardır. Yapması gereken nedir? Sadece görevden almak değil onun milletvekilliğine de son vermektir. Eğer bunu yapamıyorsa, bu demektir ki o da ona iştirak ediyor.

“GEREKEN CEVABI VERMEMİZ LAZIM”



Bunlara gereken dersi, gereken cevabı millet olarak hep beraber vermemiz lazım. Peki nasıl vereceğiz? İşte burada 2023, bizim için çok çok önemli. 2023 seçimlerinde sandıkta gereken dersi, bunları sandığa gömerek vermemiz lazım.