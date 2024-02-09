Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı

Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Bay Kemal'le en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. Ama aynı hançer kendi sırtına da gelebilir. '' dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı

İşte AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları:

Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan

Aksu Belediye Başkan Adayı: Durmuş Kaan Şahin

Alanya Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel

Demre Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz

Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Bekir Kıvrım

Elmalı Belediye Başkan Adayı: Durmuş Ali Gökçe

Finike Belediye Başkan Adayı: Cenk Şimşek

Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy

Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı: Ali Gülen

İbradı Belediye Başkan Adayı: Hatice Sekmen

Kaş Belediye Başkan Adayı: Mutlu Ulutaş

Kemer Belediye Başkan Adayı: Rahman Şeker

Kepez Belediye Başkan Adayı: Rıza Sümer

Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Sadık Önal

Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Orhan Tekin

Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Durali Kolpak

Manavgat Belediye Başkan Adayı: Süleyman Okudan

Muratpaşa Belediye Başkan Adayı: Özdemir Manavoğlu

Serik Belediye Başkan Adayı: Veli Vural

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

Ülkemizin turizm başkenti, tarımın lokomotif şehri Antalya'da sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Antalya'yı özlemişiz. Bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık. Artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz.

Millete hizmet yolunda bahane aramadık, kolayı seçenlerden asla olmadık. Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP'nin ideolojik esareti altında boğulan şehirlerimizi kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asırda altın devirlerini yaşadı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri, vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.

Şehirlerimizin nüfusunun çoğalmasıyla birlikte insanlarımızın belediyelerden beklentileri de değişti. Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, parkını yapan, toplu ulaşım hizmetleri veren konumdan çok daha geniş görevler icra eden konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu değişen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası. Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil, belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik.

Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi, iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık. Amacımız muhalefetin idaresinde durumu kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan çıkarıp hak ettikleri yüksek standartlı hizmetlere kavuşturmaktır.

"İSTANBUL, ANKARA HARAP OLDU, İZMİR ZATEN BERBAT, ANTALYA HARAP OLDU"

İstanbul, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya harap oldu. Şimdi şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışı ile tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalyamızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü olmadığını biliyoruz.

"BAY KEMAL'İ VEBALI GİBİ HAPSETTİLER"

Belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Bay Kemal'le en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. Ama aynı hançer kendi sırtına da gelebilir. CHP, bir alacakaranlık siyaseti içine girmiştir. Önlerine 3 keçi katsanız akşamına hepsini kaybedecek kifayetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir.