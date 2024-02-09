Erdoğan, AK Parti'nin Antalya adaylarını açıkladı
Antalya'da aday tanıtım toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Bay Kemal'le en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. Ama aynı hançer kendi sırtına da gelebilir. '' dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya Expo Fuar Alanı'nda AK Parti Antalya İlçe Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'na katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kentin ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı
İşte AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adayları:
Akseki Belediye Başkan Adayı: İbrahim Özkan
Aksu Belediye Başkan Adayı: Durmuş Kaan Şahin
Alanya Belediye Başkan Adayı: Adem Murat Yücel
Demre Belediye Başkan Adayı: İbrahim Oğuz
Döşemealtı Belediye Başkan Adayı: Bekir Kıvrım
Elmalı Belediye Başkan Adayı: Durmuş Ali Gökçe
Finike Belediye Başkan Adayı: Cenk Şimşek
Gazipaşa Belediye Başkan Adayı: Mustafa Aksoy
Gündoğmuş Belediye Başkan Adayı: Ali Gülen
İbradı Belediye Başkan Adayı: Hatice Sekmen
Kaş Belediye Başkan Adayı: Mutlu Ulutaş
Kemer Belediye Başkan Adayı: Rahman Şeker
Kepez Belediye Başkan Adayı: Rıza Sümer
Korkuteli Belediye Başkan Adayı: Sadık Önal
Kumluca Belediye Başkan Adayı: Hüseyin Orhan Tekin
Konyaaltı Belediye Başkan Adayı: Durali Kolpak
Manavgat Belediye Başkan Adayı: Süleyman Okudan
Muratpaşa Belediye Başkan Adayı: Özdemir Manavoğlu
Serik Belediye Başkan Adayı: Veli Vural
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
Ülkemizin turizm başkenti, tarımın lokomotif şehri Antalya'da sizlerle olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Antalya'yı özlemişiz. Bugün ilçe belediye başkan adaylarımızı sizlere emanet etmek üzere buradayız. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Hakan Tütüncü'yü daha önce açıklamıştık. Artık tam saha pres yapacak şekilde çalışacağımız bir döneme giriyoruz.
Millete hizmet yolunda bahane aramadık, kolayı seçenlerden asla olmadık. Bir önceki seçimde iş başına gelen CHP'nin ideolojik esareti altında boğulan şehirlerimizi kısa sürede yaşanabilir yerler haline getirdik. İstanbul ve Ankara başta olmak üzere bizim hizmetimizle tanışan şehirlerimiz çeyrek asırda altın devirlerini yaşadı. Daha önce mahalli idarelerde hiç görülmemiş hizmetleri, vatandaşlarımızın istifadesine sunduk.
Şehirlerimizin nüfusunun çoğalmasıyla birlikte insanlarımızın belediyelerden beklentileri de değişti. Belediyeleri sadece vatandaşın çöpünü toplayan, parkını yapan, toplu ulaşım hizmetleri veren konumdan çok daha geniş görevler icra eden konuma yükselttik. AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak bu değişen beklenti sepetini karşılamanın çabasındayız. Biz sevdik, aşık olduk. Sevildik, maşuk olduk. Her dem yeniden doğarız. Bizden kim usanası. Biz de maşukumuz olan aziz milletimize daha iyi hizmet etmek için sadece kadrolarımızı değil, belediyecilik vizyonumuzu da yeniledik.
Bu anlayışla mahalli idarelerdeki 30 yıllık zengin tecrübemizi, iktidardaki 21 yılı aşan güçlü tecrübemizle yoğurduk. 30 Ocak'ta seçim beyannamemizi kamuoyumuzla paylaştık. Amacımız muhalefetin idaresinde durumu kötüleşen şehirlerimizi içine düştükleri girdaptan çıkarıp hak ettikleri yüksek standartlı hizmetlere kavuşturmaktır.
"İSTANBUL, ANKARA HARAP OLDU, İZMİR ZATEN BERBAT, ANTALYA HARAP OLDU"
İstanbul, Ankara harap oldu. İzmir zaten berbat. Antalya harap oldu. Şimdi şehirlerimizi gerçek belediyecilik anlayışı ile tekrar buluşturmakta kararlıyız. Şehirlerimizi iş yapmak, milletin sıkıntılarına çözüm bulmak yerine şov yapan, kişisel kariyer peşinde koşan muhterislerin insafına bırakamayız. Antalyamızın bir 5 sene daha kaybetmeye tahammülü olmadığını biliyoruz.
"BAY KEMAL'İ VEBALI GİBİ HAPSETTİLER"
Belediyeler meydan muharebesi yaşanmaktadır. Şimdi Özgür efendinin sesi soluğu çıkmıyor. Bay Kemal'le en azından siyasi bir mücadele yürütüyorduk. Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler. Ankara'da dört duvarın arasına vebalı gibi hapsettiler. Ama aynı hançer kendi sırtına da gelebilir. CHP, bir alacakaranlık siyaseti içine girmiştir. Önlerine 3 keçi katsanız akşamına hepsini kaybedecek kifayetsizlere ne ülke ne şehirlerimiz emanet edilebilir.
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