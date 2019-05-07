Erdoğan AK Parti'nin İstanbul adayını resmen açıkladı

Terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın yazdığı mektubun ardından yeniden çözüm sürecinin başlayacağı iddiaları gündeme geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çözüm süreciyle ilgili bir şeyin söz konusu olmadığını belirtti.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

İstanbul Valimiz Ali Yerlikaya bu sürece o götürecek, konu ile ilgili zaten açıklama yapıldı.

Bahçeli’yle az önce bir telefon görüşmesi yaptım. Hem Ramazan'ı kutladım hem de bu verilen kararın ülkemiz için hayırlı olması temennisinde bulundum. Ortak miting şu anda onları görüşmüş değiliz. Bu arada bir araya gelip bu sürece değerlendirmemiz inanıyorum ki İstanbul için faydalı olacaktır.

ADAYIMIZ BİNALİ YILDIRIM

Şu anda bizim adayımız da Binali Yıldırım Bey’dir.

24 Haziran iptal edilsin. Onun değerlendirmelerini bizim değerlendirmelerimizin dışında. Biz şu anda tek değerlendirme yapıyoruz, o da İstanbul'da yapılacak olan büyükşehir belediye başkanlığı seçimidir.

ABD Başkanı Donald Trump’ın gelişiyle ilgili henüz netleşen bir tarih yok."

Cumhurbaşkanlığı'ndan yeni çözüm süreci iddiasına yanıt

''Abdullah Öcalan’la görüştük!''