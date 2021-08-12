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Erdoğan: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Erdoğan: AK Parti'nin kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, son günlerde yaşanan afetler nedeniyle AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini ertelediklerini açıkladı.

14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirilmesi planlanan AK Parti'nin 20. kuruluş yıl dönümü etkinlikleri ertelendi.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Kastamonu, Sinop ve Bartın’da gerçekleşen sel felaketlerinde hayatını kaybeden 17 vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Milletimize başsağlığı diliyorum. Selin etkili olduğu bölgelerde tüm kurum ve kuruluşlarımızla yoğun bir çalışma yürütmekteyiz. Son günlerde yaşadığımız afetler sebebiyle, 14 Ağustos Cumartesi günü gerçekleştirmeyi planladığımız AK Parti'mizin 20. kuruluş yıl dönümü etkinliklerini de erteleme kararı aldık. Milletimizin birlik ve beraberliğiyle bu zor günleri inşallah en kısa sürede aşacağız." dedi.

 

Etiketler recep tayyip erdoğan
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