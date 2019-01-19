Erdoğan AK Parti'nin Samsun adaylarını açıkladı

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Samsun Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.

Erdoğan, konuşmasının başında salonda açılan dev pankartı okuyarak, "Kurtuluşa atılan adım, kurtuluştan şahlanışa 100 yıl. Kolay değil, unutmadık, inşallah unutmayacağız. Trafik kazasında ölen Samsunsporlu 5 kardeşimizi de unutmayacağız" dedi.

Bugün Samsun'un belediye başkan adaylarını açıklayacaklarını hatırlatan Erdoğan, "Bu salonda Samsun'u bizlere vatan kılan fethin serdarı Melik Danişmend Gazi'nin emanetine sahip çıkan bir kadro görüyorum. İstiklal Harbimizin ilk adımını coşkuyla karşılayan Kuvayımilliye ruhunu görüyorum. 15 Temmuz'da sokakları darbecilere dar eden kahramanların cesaretini görüyorum. Bu salonda üstte gök çökmedikçe, altta yer yarılmadıkça birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi, istikrarımızı korumaya ant içmiş Cumhur İttifakı'nın dirayetini görüyorum" şeklinde konuştu.

Bir Samsun türküsündeki, "Kara kara kazanlar, kara yazı yazanlar, cennet yüzü görmesin aramızı bozanlar" sözlerini aktaran Erdoğan, "Biz de 'Aramızı bozanlar cennet yüzü görmesin' diyoruz" ifadesini kullandı.

Samsun'un bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inancını dile getiren Erdoğan, "AK Parti kadroları bu seçimlerde Samsun'da daha çok koşturacak, daha çok çalışacak, daha çok insana ulaşacak ve inşallah bir kez daha partimizin bayrağını zirvede dalgalandıracaktır" diye konuştu.

Samsunlu şair Cemal Safi'nin "Gelin Birlik Olalım" şiirinden, "Gelin birlik olalım yarın çok geç olmadan/Gelin dirlik bulalım vazgeçin öç almadan/Nefreti yok edelim gel sen de katıl bize/İntikam eşkıyası sevgiyle gelir dize/Düşman sevindirmenin ne alemi var şimdi?/Milletçe kenetlenip sarılmamız kar şimdi/Başka ulus var mı böyle temiz, böyle saf?/İnsaf edelim dostlar, insaf edelim, insaf!" dizelerini okuyan Erdoğan, şunları söyledi:

"Hem millet hem de AK Parti'liler olarak birlik ve beraberlik içinde düşmanı sevindirmeyelim. İnsaf ederek, aydınlık geleceğimizi hep beraber inşa edeceğiz. Kişisel hesaplarını, şehrinin, partisinin, ülkesinin üzerinde tutan kişi, bilin ki davasının değil, enaniyetinin emrindedir. Biz yolumuza, şehrine ve ülkesine hizmet için yola çıkan bu salondaki gibi dava erleriyle devam edeceğiz. Cumhur İttifakı ile kurduğumuz gönül birliğini inşallah hep birlikte yüceltecek, hep birlikte zafere taşıyacağız."

Erdoğan, "Gençler seninle gurur duyuyor" sloganlarına "Gençler, ben de sizlerle gurur duyuyorum." karşılığını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Samsun, 31 Mart'ta belediyelerde bu AK kadroya rekor bir oyla destek veriyor muyuz? Samsun, 31 Mart'ta sandıkları patlatıyor muyuz? Samsun, gönül belediyeciliğinin zaferi için 31 Mart'a kadar gece gündüz çalışıyor muyuz?" sorularına salondakilerin hep bir ağızdan verdiği "Evet" yanıtının ardından "Maşallah, işte benim görmek istediğim Samsun budur" dedi.

Mustafa Demir'i daha önce Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak açıklayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yaşar Doğu Spor Salonu'nda partisinin 17 ilçe belediye başkan adayını duyurdu.

AK Parti, Samsun'da 19 Mayıs, Bafra, İlkadım, Kavak, Salıpazarı, Tekkeköy, Vezirköprü ve Yakakent olmak üzere 8 ilçede mevcut belediye başkanlarını yeniden aday olarak gösterdi.

AK Parti, Çarşamba, Terme ve Havza'da ilçe başkanlarını, Atakum'da ise Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin'i aday olarak çıkardı.

AK Parti, Cumhur İttifakı kapsamında Asarcık ve Alaçam ilçelerinde aday göstermeyerek MHP'nin adaylarını destekleyecek.

Asarcık'ta Şerif Kılağuz, Alaçam'da ise İlyas Acar, Cumhur İttifakı'nın adayı oldu.

AK Parti'nin Samsun'daki ilçe belediye başkan adayları şöyle:

19 Mayıs: Osman Topaloğlu

Atakum: Zihni Şahin

Ayvacık: Halil Kalaycı

Bafra: Hamit Kılıç

Canik: İbrahim Sandıkçı

Çarşamba: Halit Doğan

Havza: Sebahattin Özdemir

İlkadım: Erdoğan Tok

Kavak: İbrahim Sarıcaoğlu

Ladik: Nurhan Yapıcı

Salıpazarı: Halil Akgün

Tekkeköy: Hasan Togar

Vezirköprü: İbrahim Sadık Edis

Yakakent: Hüseyin Kıyma

Terme: Ali Kılıç

Toplantıda, MHP'den açıklanan belediye başkan adaylarının isimleri de şöyle:

Alaçam: İlyas Acar

Asarcık: Şerif Kılağuz

SALONA GİRİŞTE KALABALIĞA HİTAP ETTİ

Salona girişte toplanan kalabalığa hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İnanıyorum ki Samsun 31 Mart’ta yeni bir destan yazacak. Büyükşehirde yazacak, ilçelerde yazacak. 31 Mart akşamı bir demokrasi mutluluğunu birlikte yaşayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz ve yola böyle devam edeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölemeyecekler. Bizi birbirimizden ayıramayacaklar. Çünkü biz birbirimizi Allah için seviyoruz. Biz yaratılanı yaratandan ötürü sevdik. Gücümüzü de bu birlik ve beraberliğimizden alıyoruz. Belediyecilik bir gönül işidir gönül. Bu seçimlerin sloganı Gönül Belediyeciliği. Bunu bizden iyi yapan var mı? Yok. Hizmeti bizden iyi yapan var mı? Yok. Bunu da Samsunlu kardeşim çok iyi biliyor. Salonda yapacağımız konuşmayla Türkiye'ye, dünyaya mesajlarımızı vereceğiz. Allah yar yardımcınız olsun diyorum, hepinizi sevgiyle selamlıyorum” diye konuştu.