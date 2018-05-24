Erdoğan, AK Parti'nin seçim beyannamesini açıklıyor- Canlı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara Spor Salonu'nda AK Parti Seçim Beyannamesi ve Milletvekili Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

''Aynı yolda geçtiğimiz aynı sudan içtiğimiz aynı şarkıları söylediğimiz gönüllerimiz dualarımız bir olan siz değerli milletvekili adaylarımızı sevgiyle selamlıyorum.

Ayaklarının altına cennetin serildiği analarımızı yarimiz olan evladımız olan kardeşimiz olan kadınlarımızı selamlıyorum. Geleceğimizin teminatı olarak gördüğümüz eğitimden siyasete her alanda önlerini açtığımız gençlerimizi selamlıyorum. Ülkemize ve milletimize hizmet için hep beraber çıktığımız bu yolculuğu inşallah hayırlısı ile menziline ulaştıracağız. Birleşmiş Milletler İnsani Gelişmişlik Endeksi'ne göre, yüksek insani gelişmişlik seviyesine çıkarmış olduğumuz ülkemizi, en yüksek insani gelişmişlik seviyesine de ulaştıracağız. Kadınların iş gücüne katılma oranını 2023 sonunda yüzde 40'ın üzerine çıkaracağız.

''HER İKİ SEÇİMDEN DE YÜZÜMÜZÜN AKIYLA ÇIKACAĞIZ''

Seçim beyannamemizi, 'Yaparsa yine AK Parti yapar' diyerek milletimizim takdirine sunuyoruz. 'Vakit Türkiye Vakti', diyerek yola çıkıyoruz. Cumhurbaşkanlığı seçimini yüzde 50'nin çok üzerinde bir oyla kazanmayı hedefliyoruz. TBMM'de de güçlü bir grup kurmamız gerekiyor. İnşallah her iki seçimden de yüzümüzün akıyla çıkacağız.

İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi

''DİJİTAL TÜRKİYE'NİN VAKTİNİN GELDİĞİNE İNANIYORUZ''

Beyannamemizin giriş kapısı mahiyetindeki gelecek vizyonumuz bölümünü paylaşmak istiyorum. Değişimi iyi algılayarak uyum sağlayanlar kazanırken geri kalanlar eskisinden çok daha fazla bedeller ödüyor. Biz oluşan fırsatları dikkatle analiz ederek bir yol haritası ortaya koyuyoruz. Dijitalleşmeye özel bir önem veriyoruz. Dijital Türkiye'nin vaktinin geldiğine inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde gelişmekte olan ülkelerin üzerinde yüksek ve sürdürülebilir bir ekonomik büyüme sağlayacağız.

Geçici rüzgarlara kapılmayıp dışa açık ekonomik yapımızı güçlendirerek yola devam edeceğiz. Üretim biçimimizi yenilikçilik ve farklılık oluşturmaya dayalı bir yapıya dönüştüreceğiz. Bilgiye dayalı üretim büyümemizin belirleyici gücü olacaktır. En büyük servetimiz gençlerimizdir. Yeni hedefimiz ülkemizi yüksek gelirli ülkeler ligine taşımaktır. Teknolojinin her alanında yetkin bir ülke haline geleceğiz.

Özgün projelerle küresel ölçekte tanınan bir ülke konumuna yükseleceğiz. Uluslarlarası düzeyde de hizmet verebilecek nitelikte mega projelerimizi birer birer hayata geçirmeyi sürdüreceğiz. Savunma sanayinde Türkiye sadece kendi ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayacak, dünyanın önde gelen ihracatçı ülkeleri arasına girecektir. Enerji ve gıda güvenliği alanlarında en üst düzeyde tedbirleri hayata geçireceğiz. AB başta olmak üzere farklı bölgesel yapılarla ekonomik ve siyasal ilişkilerimizi daha da güçlendireceğiz. Küresel düzeyde daha özgürlükçü, kapsayıcı, adaletli bir düzenin tesisine öncülük yapacağız. Bu anlayışla Türkiye, bugün olduğu gibi gelecekte de demokrasi ve adaleti sadece kendi insanı için değil, tüm insanlık için istemeye devam edecektir. 'Dünya 5'ten büyüktür' çağrımızı kararlılıkla ifade etmeyi sürdüreceğiz.

''GÜÇLÜ MECLİS GÜÇLÜ HÜKÜMET VE BAĞIMSIZ GÜÇLÜ TÜRKİYE''

Seçim beyannamemizin ikinci kısmını yeni yönetim sistemimiz oluşturuyor. Güçlü Meclis güçlü hükümet ve bağımsız güçlü Türkiye. Bununla yola devam edeceğiz. Tarafsız yargı ile de demokrasimizi sağlam temeller üzerine oturtuyoruz. Meclis'te çoğunluğu elde etmeyi de önemli görüyoruz. Seçimlerin hemen ardından kamu yönetimi başından aşağıya yenilenecektir. Yargının bağımsızlığını ve tarafsızlığını güçlendirmeyi sağlayacak adımları atmayı sürdüreceğiz.

''YENİ DÖNEMDE CEMEVLERİNE HUKUKİ STATÜ TANIYACAĞIZ''

24 Haziran seçimlerinden sonra Türkiye'yi ekonomide olduğu gibi demokrasi liginde de bir üst sınıfa çıkartacağız. 2020 Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'da oynanacak. Yeni dönemde cemevlerine hukuki statü tanıyacağız. Mahalle ve semt bekçilerini yaygınlaştırarak tüm sokaklarımızı huzurlu hale getirececeğiz.

''3 Y İLE MÜCADELE SÖZÜ VERMİŞTİK''

3 Y ile mücadele sözü vermiştik. Bunlar yasaklar, yoksulluk ve yolsuzluktu. Yeni dönemde de bu mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Terör örgütleriyle mücadelemizi, inlerine girmek suretiyle kesintisiz bir şekilde devam ettireceğiz.

Ana muhalefetin 15 Temmuz'u 'kontrollü darbe' olarak yaftalaması ve sadece terörle mücadele için kullanılan olağanüstü hal uygulamasını diline dolaması demokrasimiz bakımından utanç vericidir. FETÖ başta olmak üzere insanlarımızın inançlarını istismar ederek, devlete ve sivil siyasete tasallut eden yapılarla mücadeleyi kararlılıkla devam ettireceğiz. Sağlıklı nesiller için normal doğumları teşvik ediyoruz. Yerli aşıdan tıbbı cihaza kadar sağlık sektöründe de yerlileşme oranını yükselteceğiz.

''TÜM İMKANLARIMIZI EĞİTİM-ÖĞRETİMİN NİTELİĞİNİ YÜKSELTMEYE HASREDECEĞİZ''

Yeni dönemde tüm imkanlarımızı ve gücümüzü eğitim-öğretimin niteliğini yükseltmeye hasredeceğiz. Üniversite ve yurt konusunda attığımız adımları taçlandıracak projeleri yeni dönemde hayata geçireceğiz. Siyasette gençlerin önünü açan biz olduk.

''ENFLASYON SORUNUNU ÜLKEMİZİN GÜNDEMİNDEN ÇIKARTMAKTA KARARLIYIZ''

Sporu alt yapısı ve insan kaynağı ile geliştirmeyi sürdüreceğiz. Türkiye dünyanın en gelişmiş sosyal güvenlik sistemine sahip ülkelerinden biridir. Emeklilerimize kurban ve ramazan bayramlarında 1000'er lira ikramiye vererek bu mübarek günlerde onlara önemli bir destek sağlıyoruz. Mali disiplin ve finansal istikrar konusunda en küçük bir taviz vermeyeceğiz. Yatırımlarıyla büyümeyi desteleyecek her adımı atmayı sürdüreceğiz. Dijital dönüşüme hız vereceğiz. Enflasyonla mücadele konusunda yeni ve çok ciddi önlemleri seçimden hemen sonra yürürlüğe koyacağız. Son dönemde bir parça yukarıya doğru hareketlenen enflasyon sorununu ülkemizin gündeminden çıkartmakta kararlıyız.

''CARİ AÇIĞI KALICI BİR ŞEKİLDE DÜŞÜRECEĞİZ''

Cari açığı kalıcı bir şekilde düşüreceğiz. Türkiye'nin otomobil projesini hızla hayata geçireceğiz. SİHA'lar ve İHA'lar konusunda elde ettiğimiz başarı bize güç ve güven vermiştir. İnsansız savaş uçakları konusunda Ar-Ge çalışmaları başlatacağız. Uzak Ajansı'mızı bu yıl kuruyoruz. Doğalgaz kullanmayan ilimiz ve büyük ilçemiz kalmayacak. Bor başta olmak üzere değerli ham maddeleri en etkin şekilde kullanma çalışmalarına devam edeceğiz. Hedefimiz 2023 yılında tarımsal milli gelirimizi 150 milyar dolara tarımsal ihracatımızı da 50 milyar dolara çıkarmaktır.

''TÜRK BİLİM ÜSSÜ'NÜ ÖNÜMÜZDEKİ YIL FAALİYETE AÇIYORUZ''

Antarktika'da kuruluş hazırlıklarını başlattığımız Türk Bilim Üssü'nü önümüzdeki yıl faaliyete açıyoruz. Otoyol ağımızı iki katına çıkartacağız. İstanbul ile birlikte 9 yeni havalimanını da hizmete alacağız. Belediye Meclislerinin denetim yetkisini artırarak katılımcılığı ve hesap verilebilirliği güçlendireceğiz. Büyükşehir belediyelerinde akıllı kent uygulamalarını destekleyeceğiz.

''BOŞUNA 'ONA MINUTE' DEMEDİK''

Bölgemizin demokrasiye ve insan haklarına saygılı yönetimlere kavuşması için çalışmayı sürdüreceğiz. BM başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda mazlumların sesi olduk olmaya da devam edeceğiz. Boşuna 'One minute' demedik dünya 5'ten büyüktür demedik. Bunlar bizim dış politikamızın eksenin oluşturdu.

''AB ÜYELİ İÇİN KAZAN KAZAN ESASINA GÖRE...''

AB üyeliği için kazan kazan esasına göre süreci işletmekten vazgeçmeyeceğiz. Amerika ile yaşadığımız sorunları aşarak müttefiklik ruhuna uygun ilişki tesis etmenin yollarını arayacağız. Filistin halkı kendi öz vatanlarına kavuşana kadar çaba göstermeye devam edeceğiz. Irak'ta kalıcı istikrar ve güvenliğin sağlanmasına yönelik gayretleri destekleyeceğiz. Kuzey Suriye'yi teröristlerden temizleyeceğiz. Oranın halkı topraklarına dönecek.

''POLİS ÖĞRETMEN HEMŞİRE VE DİN GÖREVLİLERİNE MÜJDE VERMEK İSTİYORUM''

Polis öğretmen hemşire ve din görevlililerimize bir müjde vermek istiyorum. Emeklilik ek göstergelerini 3600'e çıkaracağız. Buradaki adaletsizliği bu vesileyle gidermiş oluyoruz.''

TOPLANTIDAN NOTLAR

Yurdun çeşitli bölgelerinden gelen partililer, erken saatlerde Ankara Spor Salonu önünde toplandı. Partililer, oluşturulan güvenlik noktalarında yapılan aramanın ardından salona alındı.

Toplantı için hazırlanan salona, üzerinde "İrade, erdem, cesaret" yazılı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri ile Türk bayrağı ve AK Parti flamaları asıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın salondakileri selamlaması için platform hazırlandı. Partililerin etkinliği rahat izlemesi için de kürsünün üzerine büyük boyutlu ekran kuruldu.

Erdoğan'ın konuşma yapacağı kürsünün kurulu olduğu platformun önüne "Vakit Türkiye Vakti" yazılı pankart asıldı.

Salonda, "Güçlü Meclis güçlü Türkiye", "Yaparsa yine AK Parti yapar", "Millet karar verecek, güven ve istikrar devam edecek" yazılı pankartlar dikkati çekti.

Toplantıya çok sayıda gazeteci akredite oldu. Gazetecilerin rahat çalışabilmesi için salonda alan ayrıldı.

İşte AK Parti'nin seçim beyannamesi

Başbakan Yıldırım: 24 Mayıs'ın benim için önemli bir anlamı var