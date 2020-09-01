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  4. 01 Eylül 2020 19:43

Erdoğan AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki Twitter hesabından, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti'ye yeni katılan belediye başkanları ile görüştüğünü duyurdu.

Erdoğan AK Parti'ye yeni katılan 31 belediye başkanı ile görüştü
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Özhaseki, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"AK Partimize ailemize katılan 31 belediye başkanımızı, Milletin Adamı, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile buluşturduk. Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde AK Parti ailemiz büyüyerek yoluna devam ediyor."

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