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Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı

Erdoğan, Akşener'den kazandığı tazminatı bağışladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e açtığı 55 bin liralık tazminat davasını kazandı. Erdoğan, kazandığı tazminatı TÜRGEV'e bağışladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, yaptığı yazılı açıklamada, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 2019 Mart ayında Denizli ve Aydın'da yaptığı konuşmalarda Erdoğan'a yönelik ithamlarda bulunduğunu ve bunun üzerine Akşener aleyhine Ankara 14'üncü Asliye Hukuk Mahkemesi'nde manevi tazminat davası açıldığını ifade etti. Yargılama sonucu Akşener'in 55 bin lira manevi tazminat ödemesi yönünde karar verildiğini belirten Aydın, söz konusunun paranın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tensipleriyle TÜRGEV'e bağışlandığını kaydetti. 

DHA

Etiketler recep tayyip erdoğan meral akşener manevi tazminat davası türgev bağış Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı
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