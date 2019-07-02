Erdoğan Ali Babacan'ı vazgeçirmek için ne dedi ?

Habertürk yazarı Sevilay Yılman, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan ile Ali Babacan arasında gerçekleşen görüşmeye ilişkin kulis bilgileri paylaştı.

Yılman, Erdoğan'ın Ali Babacan'ı ikna edemeyince Abdüllatif Şener'i hatırlattığını ve "CHP vekili olmak istiyorsan buyur kur!” dediğini iddia etti.

Sevilay Yılman'ın 2 Temmuz 2019 tarihinde yayımlanan "Erdoğan, Babacan’ı vazgeçirmek için tam olarak ne dedi?" başlıklı yazısından ilgili kısım şöyle;

"Dün Ahmet Davutoğlu cephesindeki son gelişmeleri ve duyumları yazınca AK Parti'deki muhalif kanattan epeyce bir telefon aldım.

Kimi yazdıklarımın ve “Eninde sonunda Davutoğlu ve Babacan aynı yolda buluşmak zorunda kalırlar” tespitimin harfiyen doğru olduğunu söyleyip tebrik ediyordu…

Kimi ise kulislerimin üzerine kulis ekliyordu.

Bunlardan en mühimi elbette ki eski Ekonomi Bakanı Ali Babacan’ın geçtiğimiz hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan ile buluşması...

Bu buluşmaya dair çok şey yazıldı çizildi biliyorsunuz.

Babacan’ın hükümet sistemi başta olmak üzere Erdoğan’a ekonomi ve hukuk ile ilgili konularda partinin politikalarını eleştiren rapor niteliğinde bir dosya sunduğu iddia edildi.

Ve Erdoğan’ın da Babacan’ın bu eleştiri yüklü raporunun bir anlamda; “Bunlar yanlış... Ben gidiyorum” manasında olduğunu görüp; "Tespitlerin doğru ama bu aksaklıkları gidermek istiyorsan bunu AK Parti içinde kalarak yap!” karşılığını verdiği söylendi.

Bu söylenen ya da yazılanların tamamı doğru onu bir kere söyleyeyim...

Benim bu görüşme detayına dair ekleyeceğim şey Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bunları derken iki şeye vurgu yaptığı konusu.

Birisi görüşmenin sonunda ikna edemeyeceğini anlayınca Erdoğan'ın Babacan’a; "Abdüllatif Şener gibi CHP vekili olmak istiyorsan buyur kur!” dediği iddiası...

İkincisi ise Abdullah Gül vurgusu...

İddia tabii ama Babacan’a çok yakın kaynaklardan duyduğum ve yalanlanabilme ihtimali vermediğim için yazıyorum...

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Abdüllatif Şener göndermesine rağmen Ali Babacan’ın; "Bizim ekonomi odaklı yol haritamız belli, hayırlısı olur inşallah” falan deyip sohbeti sonlandırmak isterken...

Erdoğan’ın bu kez de; “Ali Bey... Genç ve önü açık bir siyaset kariyeriniz var. Bence Abdullah Bey’in gazına geliyorsunuz ve gelecek siyasi kariyeriniz açısından yanlış yapıyorsunuz! Bir daha düşünün!” şeklinde uyardığı konusu.

Azıcık tanıyor isem Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı... Tarafıma bu aktarılan kulislerin doğru olduğuna inanıyorum.

Demiştir yani bu söylenenleri...

Ve Babacan da onun tüm bu uyarılarına rağmen AK Parti dışında bir siyaset yapacağı fikrinden vazgeçmeyeceğini belli etmiştir..."