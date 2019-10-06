Erdoğan Ali Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
6 Ekim 2019 10:56 / Siyaset
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.
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