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  4. 06 Ekim 2019 12:19

Erdoğan Ali Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla tebrik telgrafı yolladı.

Erdoğan Ali Yerlikaya ve İmamoğlu'na tebrik telgrafı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı gönderdi.
 6 Ekim 2019 10:56 / Siyaset
 
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, şöyle denildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'un kurtuluş yıl dönümü dolayısıyla Vali Ali Yerlikaya ile Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

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