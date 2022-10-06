Erdoğan, Aliyev ve Paşinyan aynı masada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısına katılmak üzere Çekya'nın başkenti Prag'a gitti. Erdoğan zirve öncesi Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği (AB) üyesi devletler ile davet edilen 17 ülkenin katılacağı Avrupa Siyasi Topluluğu toplantısında yer almak üzere, Prag'a gitti.



Havalimanında Türkiye'nin Prag Büyükelçisi Egemen Bağış tarafından karşılanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, havalimanının ardından Prag Kalesi’nde gerçekleştirilecek Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi öncesinde Prag Büyükelçiliği Rezidansı'na geçti.

Erdoğan, kritik zirve öncesi Azerbaycan lideri Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan ile bir araya geldi.

13 YIL SONRA BİR İLK

Türkiye ve Ermenistan arasında en son en üst düzey görüşmeler 2008 senesinde dönemin Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Türkiye-Ermenistan futbol maçını izlemek üzere Erivan’a gitmesi ve dönemin Ermenistan Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın 2009’da Bursa’da oynanan ikinci maça gelmesi vesilesiyle gerçekleşmişti.

Futbol diplomasisi adı verilen o dönemki çabalar iki ülke arasında diplomatik ilişkilerin tesis edilmesi, sınırların açılması ve ikili ilişkilerin geliştirilmesini amaçlayan iki protokolün imzalanması sonucunu vermişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da eşlik ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın günübirlik Prag ziyaretinin ardından akşam saatlerinde yurda dönmesi bekleniyor.