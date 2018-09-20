Erdoğan Almanya'da salon konuşması yapacak mı ?

Önümüzdeki haftanın sonunda üç günlük resmi ziyaret için Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ülkede yaşayan Türklere hitaben konuşma yapmayacağı açıklandı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçiliği sözcüsü Refik Soğukoğlu, "Cumhurbaşkanının büyük bir salonda konuşma yapmasının planlanmadığını" söyledi. Soğukoğlu, Erdoğan'ın 29 Eylül'de Köln Merkez Camii'nin açılışında kışa bir konuşma yapmasının mümkün olduğunu belirtti.

DW Türkçe'nin aktardığı habere göre, Erdoğan'ın Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile birlikte Türklerle yapması planlanan buluşmanın da gerçekleşmeyeceği tahmin ediliyor. Almanya Cumhurbaşkanlığı'nın açıklamasında cumhurbaşkanlığı makamının söz konusu buluşmayla ilgili planlarının bulunmadığı belirtildi. Türkiye, devlet liderlerinin ortak etkinliğe katılmalarının arzu edildiğini duyurmuştu.