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  4. 05 Temmuz 2017 14:47

Erdoğan Almanya'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya'nın Hamburg kentinde düzenlenecek G-20 Zirvesi'ne katılacak.

Erdoğan Almanya'ya gidiyor
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti’nin Hamburg şehrinde 7-8 Temmuz 2017 tarihlerinde düzenlenecek olan 12. G-20 Liderler Zirvesi’ne katılacak.
G-20 Zirvesi, küresel gündemin başlıca konuları arasında yer alan güçlü, sürdürülebilir, dengeli ve kapsayıcı büyüme hedefine yönelik çalışmaların gözden geçirilmesi için önemli bir fırsat niteliği taşıyor. Uluslararası ticaret, kalkınma, istihdam, sağlık, dijitalleşmenin ekonomik ve sosyal etkileri, iklim değişikliği, terörle mücadele ve mülteci krizi gibi konuların da Hamburg’da ele alınacak olması, zirvenin önemini artırıyor. Zirve, anılan konular başta olmak üzere küresel gündem ve G-20’nin rolüne ilişkin Türkiye’nin görüşlerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından liderlere paylaşılmasına da imkan sağlayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve vesilesiyle bazı liderler ve uluslararası kuruluşların yetkilileri ile ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de planlanıyor.

İHA

Recep Tayyip Erdoğan , almanya , g20 zirvesi