Erdoğan: ''Altyapı ihtiyacını önemli oranda tamamladık''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Badal Tüneli Açılış Töreni'ne canlı bağlantı ile katıldı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Amasya Badal Tüneli'nin açılışına canlı bağlantı ile katıldı. 2023 yılına büyük umutlarla girdiğini ifade eden Erdoğan, "Her projenin bizi Türkiye Yüzyılı’na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Erdoğan'ın açılışını yaptığı Amasya Badal Tüneli ve Bağlantı Yollarının yatırım bedeli 760 milyon TL olarak açıklandı. Toplam uzunluğu yaklaşık 4.6 kilometre olacak proje, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak.

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

Kış mevsiminde bu yolun çilesini bilenler için Badal Tüneli çok daha büyük öneme sahiptir. Sadece vakitten ve akaryakıttan yılda 21,4 milyon lira tasarruf sağlayacak, karbon emisyonunu 265 ton azaltacak bu projeyi 760 milyon liralık bir yatırımla hayata geçirdik.

Kalkınmanın altyapılarından olan ulaştırmada devreye aldığımız her projenin bizi 2023 hedeflerimize kavuşturma yanında Türkiye Yüzyılı’na bir adım daha yaklaştırdığına inanıyoruz.

Bugün 81 şehrin tamamı alt yapı yatırımlarımızın kat ettiği mesafe sayesinde ihracat yapabilecek seviyeye gelmiştir. Gerçekleştirdiğiniz yatırımların meyvelerini her alanda toplamaya başladık. Artık her vatandaşımız girişimi ve emeğiyle kendi düzenini kurabiliyor, kendi geleceğini inşa edebiliyor, geleceğe umutla bakabiliyor.

Halen devam eden yatırımları da süratle bitirerek kaynaklarımızı çağım gerektirdiği imkanları kullanarak geliştireceğiz. Cumhuriyetimizin 100. yılına milletimizle beraber daha büyük umutlar, daha büyük hedeflerle girdik.

Türkiye Yüzyılı ile Cumhuriyetimizin ikinci asrını telafiyi geride bırakıp terakki devri haline dönüştürmekte kararlıyız. Alt yapıda gösterdiğimiz başarıyı bilimde, teknolojide, araştırma ve geliştirmede sürdürmedikçe bu hedefi yakalayamayız.

İşte bu yüzden önümüzdeki dönemde bilim ve kültür bilenicimizi önceliklerimizin önüne alıyoruz. 2053 ve 2071 tarihlerini Türkiye Yüzyılı’nın ara tarihleri olarak kayıtlara geçirdik.