Erdoğan: ''Araplar bizi arkadan vurdu'' yalanını bir kenara bırakın - Canlı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında "Araplar bizi arkadan vurdu yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Katar krizine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, ''Ülke olarak kardeşlerimiz arasında yapay sorunlar nedeniyle gerilim yaşanmasını asla arzu etmiyoruz. Bu tür gerilimler yalnızca terör örgütlerine ve onların destekçilerine yarıyor'' dedi.



AK Parti Grup Toplatısı'nda konuşan Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

''Suudi Arabistan Kuveyt ve Katar'ı kapsayan Körfez turumuzdan dün gece döndük. Ziyaretler son derece verimli başarılı bir şekilde geçti. Suriye'de Yemen'de Irak'ta Filistin'de devam eden sorunları masaya yatırdık. Katar krizinin aşılması için neler yapabileceğimizi istişare ettik. Türkiye tüm taraflarla konuşabilen görüşebilen nadir ülkelerden biridir. Ülkemizin bölge ülkeleri içerisinde müstesna bir yeri var. Ülke olarak kardeşlerimiz arasında yapay sorunlar nedeniyle gerilim yaşanmasını asla arzu etmiyoruz. Bu tür gerilimler yalnızca terör örgütlerine ve onların destekçilerine yarıyor. Müslümanların artık kavgaya değil dayanışmaya ihtiyacı var. Kardeşler arasında gereksiz gerilime neden olan krizin yakın zamanda hal yoluna konulacağını ümit ediyorum.

''ARAPLAR BİZİ ARKADAN VURDU' YALANINI ARTIK BİR KENARA BIRAKMANIN ZAMANI GELMİŞTİR''

Geçmişte ders kitaplarımızda kasıtlı ve yanlış bir şekilde yer aldığı için nesiller boyunca zihinlere kazınmış olan 'Araplar bizi arkadan vurdu' yalanını artık bir kenara bırakmanın zamanı da gelmiştir.

MESCİD-İ AKSA GERGİNLİĞİ

Müslümanların üçüncü kutsal mabetleri Kudüs'teki Mescid-i Aksa'dır. Buradan tüm vatandaşlarıma ve Müslümanlara çağrıda bulunmak istiyorum. İmkanı olan herkes Kudüs'ü Mescid-i Aksa'yı ziyaret etsin. Gidemeyenler de oradaki kardeşlerimize yardım göndersinler. Eğer bugün İsrail askerleri çok basit hadiseleri bahane edip, pervasızca Mescid-i Aksa'nın bahçesini postalları ile kirletiyor, orada kolayca Müslüman kanı döküyorlarsa, bunun sebebi, bizlerin Kudüs'e yeteri kadar sahip çıkmıyor oluşumuzdandır. Gelin hep birlikte sahip çıkalım. Tıpkı Mekke'ye Medine'ye sahip çıkar gibi çıkalım.

''YAPILAN İŞ TERÖRLE MÜCADELE BAHANESİYLE MESCİD-İ AKSA'YI MÜSLÜMANLARIN ELİNDEN ALMA GİRİŞİMİ''

Kendilerine söyledim. Mescid-i Aksa'ya ibadete giden Müslümanlara terörist muamalesi yapılmasını asla kabul edemeyiz. Aynı şekilde sinagoglara havralara giden Yahudilerin de terörist muamelesi görmesini kabul edemeyiz. Şu anda yapılan iş terörle mücadele bahanesiyle Mescid-i Aksa'yı Müslümanların elinden alma girişimidir.

Dün gece Ürdün Kralı ile de etraflıca görüşme imkanım oldu. Ümitli olduğunu söylemiştir. Oradaki metal bariyerlerle ilgili ittifakla bunların kaldırılma kararınının alındığını duyduk.''

''KUSURA BAKMASINLAR ARTIK ÖYLE BİR TÜRKİYE YOK''

Bir süredir Amerikası Almanyası Hollandası birçok Batı ülkesinde Türkiye'ye dair anlaşılmaz tutumun tezahür ettiğine şahit oluyoruz. Batılılar istiyor ki onlar ne istiyorsa Türkiye yerine getirsin. İstiyorlar ki sadece onların çıkarları masada olsun biz fedakarlıkta bulunalım. İstiyorlar ki onlar bizim vatandaşlarımızı örselerken kendilerini ajanları ülkemizde cirit atsınlar biz bir şey yapmayalım. Kusura bakmasınlar artık öyle bir Türkiye yok. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanına bakanlarına ülkende konuşma izni vermeyeceksin ama ajanların burada cirit atacak ve benim ülkemi parselleyecekler yok böyle bir şey.''

''SİZDEKİ HUKUK DA BİZDEKİ GUGUK MU?''

Ülkelerinde himaye altına aldıkları teröristlerle bunlarla ilgili taleplerimize bu yargının konusudur diyen kendileri. Buna karşılık alenen ülkemizde toplumsal kaos çıkarmaya yönelik casusluk faaliyeti yürüten vatandaşlarını suç üstü yakaladığımızda işi diplomatik krize dönüştüren kendileri. Sizdeki hukuk da bizdeki guguk mu ya?

''VAKTİ SAATİ GELDİĞİNDE AJANLARININ TEPESİNE BİNMEYE DEVAM EDECEĞİZ''

Anlaşılan iyice çaresiz durumdalar. Gezi olaylarına FETÖ'ye ümit bağladılar olmadı. YPG terör örgütü onun için YPG'yi kullanmayın SDG'yi kullanın. Artık ne yaparlarsa yapsınlar çuvala sığmıyor. Bunlar bütün açıklığıyla ortada. Vakti saati geldiğinde ajanlarının tepesine binmeye devam edeceğimizi tekrar ifade ediyorum.

RUSYA İLE S-400 GÖRÜŞMELERİ

Türkiye'de hiçbir Alman firmasıyla ilgili ne bir kovuşturma ne de bir soruşturma yoktur. Dün akşam bir basın mensubu arkadaşlarımız sordu Amerika'da S-400'lerle ilgili anlaşma bir gerilime neden olur. Siz ne düşünüyorsunuz? Niçin gerilime neden olsun dedim. Bir ülke kendi güvenliği ile ilgili imkanların arayışı içindedir. Hele hele ortak üretim imkanı olduğu zaman tercih sebebidir. Ama biz Amerika ile yıllardır istediğimizi yapamıyorsa bu arayışın bir ürünüdür. Yunanistan S-300'leri kullanıyor NATO'nun niye sesleri çıkmadı? Rusya ile imzaları attık inşallah S-400'leri Türkiye'de göreceğiz.''

DİYANET İŞLERİ BAŞKANI SORUSUNA YANIT

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere Meclis'e gelişi sırasında, bir gazetecinin, "Diyanet İşleri Başkanı ile ilgili dün kurduğunuz cümleler çokça tartışılıyor. Bir açıklamanız olacak mı?" sorusu üzerine "Zaten tartışılması için öyle kurdum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Körfez ziyaretinin ardından yurda dönüşünde Esenboğa Havalimanı'ndaki basın toplantısında, "Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez'in görevinden ayrıldığı"na yönelik iddialar sorulmuştu.

Erdoğan, soruyu, "Şu anda henüz böyle atılmış bir adım söz konusu değil. Fakat geleceğe yönelik Sayın Başkan'ın bu noktada farklı bir görevle devam şeklinde bir arzusu, talebi söz konusu. Bu da tabii, Sayın Başbakan ile görüşmek, değerlendirmek suretiyle verilecek bir karardır. Ama henüz Sayın Başkan görevinin başındadır. Ne görevden almak ne istifa, böyle bir şey söz konusu değildir" diye yanıtlamıştı.