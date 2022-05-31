Erdoğan, Arda Güler'i görünce... Canlı yayında dikkat çeken diyalog

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Dünya Tütünsüz Günü dolayısıyla genç sporcularla bir araya geldi. Fenerbahçe'nin genç yıldızı Arda Güler ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasındaki diyalog dikkat çekti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Dünya Tütünsüz Günü Gençlik Buluşmasına katıldı. Fenerbahçe'nin 17 yaşındaki futbolcusu Arda Güler de etkinliğe katılanlar arasındaydı.

"BAŞTA TABİ ŞÖHRET ARDA VAR"

Salondaki gençlere kısa bir bakan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Başta tabi şöhret Arda var. Onu görüyoruz. Arda'nın bildiğim kadarıyla sigarayla hiç ilişkisi olmadı" dedi.

ARDA GÜLER'DEN ERDOĞAN'A SİGARA ŞİKAYETİ

Daha sonra mikrofonu eline alan Arda Güler, ''Stadyumda sigara içilmesi yasak fakat maalesef içiliyor. Stadyumlara birçok çocuk geliyor. Pasif içici oluyorlar. Bizim onlara örnek olmamız lazım'' dedi.

Erdoğan da, ''Bizim stadyumlarda sigara ve kötü küfürlere karşı aldığımız birçok önlem var. Ama sigara konusunda hiç dinlemeden kadını da erkeği de stadyumlarda sigara içmeye devam ediyor. Bu kurusu. Bunun sulusu da var. Alıyorlar ellerine şişeleri milleti rahatsız ediyorlar. Bu kime zarar. Oraya maç izlemeye gelen benim vatandaşlarımın hepsine zarar. Bunun neticesinde kavgalar dövüşler meydana geliyor" açıklamasını yaptı.

"SAKATLIĞIM VAR"

Erdoğan'ın milli takıma da çağrıldığını hatırlatması üzerine Arda Güler, "Sakatlığım var" dedi. Erdoğan da, "Eyvah eyvah... En yakın zamanda bu sakatlığı atlatıp sahalara dönersin inşallah" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

31 Mayıs Dünya Tütünsüz Günü'nün toplumumuzun her kesiminde bu ölümcül tehlikeye karşı farkındalık oluşturmasını diliyorum

Tütün salgını önlenebilir hastalık ve ölüm sebepleri ile ilk sırada yer alamsı sebebiyle en büyük küresel Sağlık tehdididir. Ülkemizin her yıl 100 bin insanın bu hastalıklardan öldüğü gerçeğine rağmen bu salgınla mücadelede arzu ettiğimiz yerde değiliz.

Hükümetimizin sağlıklı gençler politikalarını tütün, alkol, uyuşturucu gibi maddelerin kullanımı ile mücadele eksenli olarak sürdürdük.

Gerçi bilinen sigara markaları yerine nargile, puro, elektronik sigara gibi bu mücadelenin arkasından dolanmak isteyenler de yok değil. Hepsinin farkındayız.

2008 yılında Yeşilay'ın 'Sigaranı da Beni de Yakma' kampanyasında kullanılan kamu spotu gösterildi. Daha sonra Erdoğan'a kamu spotunda oynayan çocuk oyuncuyu tanıyıp tanımadığı soruldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kamu spotunda oynayan oyuncunun o zamanlar 4 yaşında olan Berat Efe Parlar olduğunu söyledi.

Daha sonra mikrofonu alan Berat Efe Parlar, sigarayla ilgili çarpıcı bir açıklama yaptı.

"Tam 14 sene evvel bu kamu spotunu çektiğimizde Ankara'ya sizin yanınıza gelmiştim. Annemle birlikte gelmiştim o zaman. Siz de anneme "sigara kullanıyor musun?" diye sormuştunuz. Annem de demişti ki "maalesef kullanıyorum" Siz demiştiniz ki "acilen bırakman lazım sigarayı, kesinlikle bırakıyorsun"... Benim annem şu an kanser hastası, bir hastalıkla mücadele ediyoruz 8 senedir. Doktorunun anneme ilk sorusu 'Sigara kullanıyor musun?' oldu. Ve annem bu soruyu sorduğu gün sigarayı bıraktı. Buradan da herkese tavsiyem hiçbir şekilde sigara içmeyin. Sigara içilen ortamdan da kesinlikle kaçın."

ELİNDE SİGARA VARSA PAKETİ ALMAYA YELTENİYORUM CUMHURBAŞKANI OLARAK

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Berat Efe Parlar'ın söylediklerine şu yanıtı verdi:

"Sigaranın kapalı mekandaki zararı açık mekandakine göre çok çok daha zararlı. Doktorun ilk sorusu 'Sigara içiyor musun?' Bunu kime soruyor, kanserli hastaya soruyor. Sigara içiyorsa 'Seni sevdiğimiz için gel sigarayı bırak' diyorum. Elinde sigara varsa paketi almaya yelteniyorum Cumhurbaşkanı olarak. Yapmam gereken ne? Ona zarar verecek bir şeyi ondan almak. Burada ufak bir sigara müzesi de kurduk. "

Suat Arı (Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni): Köyde 120 öğrencinin tamamını aktif lisanslı sporcu yaptım. Çıkarmış olduğunuz yasa ve tütünsüz bir ülke için yaptıklarınızdan minnettar olduğumu söylemek istiyorum.

Ömer Faruk Saydam (Paletli yüzme sporcusu): Astım hastalığını yenmek için yüzmeye başladım ve hastalığı yendim. Sigara dumanına maruz kaldığımda çok fazla nefes darlığı çekiyordum. Ben buradan çocukların dumansız bir ortama büyümesi gerektiğini söylemek istiyırum

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ben de buraya basket maçından geliyorum. Bayağı skor yaptım, 36 sayı yaptım. 50'nin 36'sı bizde. Biz kazandık, farklı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yaklaşıp da oradaki bilgiyi filan da alınca hakikaten bu eserinizle uzun yıllar anılacaksınız. Muhteşem bir eser meydana getirdiniz, sizi de farklı anacağız.



Projenin mimarı: Topluma bu kanalda farkındalık yaratabilmek, sigaranın topluma, doğaya zararlarını böye bir sanatla duyurabilmek benim için bir sanatçı olarak çok önemliydi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sigaranın zemininde ne var?



Projenin mimarı: İki farklı çalışma oldu. Solda gördüğünüz çalışma fiber malzemeden yapıldı, ağaç kütüğü formunu ben verdim. Sağda gördüğünüz de ağaç kütüklerinden, kesilmedi hiçbir şekilde, kurumuş ağaçlarımız oluyor, kesilmeden yapılmış, onlar toplandı. Yüzey, 25-30 bin civarında toplanan izmaritlerle oluşuyor. Bunlar ağacın kendi dokusunu kullanarak yüzeyde yerleştirmeyi yaptık. Amaç aslında tütün endüstrisi doğada katliam yapıyor. Sigaralarımızı atmayalım, doğayı kirletmeyelim, bu endüsti yüzünden kesilen ağaçların önüne geçelim. Kuraklığa da sebep oluyor, izmaritte yer alan kimyasallar toprağın kurumasına da sebebiyet veriyor.

Şahika Encümen: Ağaçlarımızın yanısıra aynı şeyi suda gözlemliyorum. Dalışlarda izmaritlerle karşılaşıyorum. İzmarit doğada 10 yıl kalabiliyor. İzmaritleri balıklar da yiyor. Hem astım hastası hem milli sporcu olarak sigaranın soluduğumuz havaya ne kadar etki ettiğini biliyorum. Gezegeni zehirlemesinden dolayı da çok büyük üzüntü duyuyorum.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Astım hastası olarak özellikle solunum adeta alınamayan bir zemine doğru inişi, çok çok ilginç. Bunu nasıl başarıyorsun?



Şahika Encümen: Dezavantajı avantaja dönüştürdü, bu da spor sayesinde oldu. Spor yaşama döndürdü.

Miray Ulaş: Paramilli yelkenciyim. Yelkende dünya üçüncüsüyüm. Hayatımız suya bağlı. Doğal su kaynaklarımız kirleniyor. 4.5 milyon izmarit yeryüzüne atılıyor, çoğu denizlerimize geliyor. Filtreler dünyada en yaygın 10 plastik atık içerisinde yer almaktadır. Boğaz'da da çok fazla izmarit atıklarına denk geldim. Pasif içiciliğe maruz kaldığım dönemde rahatsızlandım ve antrenmalara katılamadım.

Begüm Esra Ertan (Moleküler Biyoloji ve genetik uzmanı): Projelerimle ilk olarak 2017'de ödül aldıktan sonnra yurtiçi ve yurtdışında çok sayıda ödül ve hibe almaya hak kazandım. Tütün atıkları içinde yer alanlar doğada çözünmeden çok uzun süre kalabiliyor. Doğaya ve ekonomimize de çok büyük zararlar veriyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Elektronik sigara falan söylüyorlar, bunların hepsi aldatmaca. Hepsi nasıl para kazanırız, bunun yolları. Elektronik sigara denilen öbüründen farklı değil. Hem keseye hem vücuda zarar veriyor. Fırsat vermeyeceğiz, elimizden geleni yapacağız. Son zamanlarda nargile olayı ortada. Nargile sigaradan daha az zararlı değil, çok daha fazla zararı var. Zarardan da milletimizi kurtarmak içi buna yönelik de bazı hazırlıklar yapıyoruz.

Gökhan Dinç (Peoje uzmanı): Dumansız hava sahası, e-sigara hattı gibi çok sayıda iyi uygulamamız var. Hepsini daha anlamlı kılan bu süreçte gösterdiğiniz duruş.