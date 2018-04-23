Erdoğan: ''Aşağıda olsaydım ağzının payını verirdim''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP'nin İYİ Parti'ye yönelik milletvekili transferi hamlesini, "YSK kararı cumartesi de verebilirdi cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi. Gerek sözde İYİ Parti gerek CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi" dedi. Erdoğan, "Bunun ötesinde senin 15 tane vekilin partinden ayrılıyor sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Söz de İYİ Parti de bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı, onlar oturdu mu bu nasıl bir iş? Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun Güneş Motel olayından çok daha öte durumu söz konusu parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket" dedi.

Erdoğan, CHP'li Özel'e tepki göstererek, "Bizim durumumuza gelince ben orada o terbiyesizliği yapan kişi; cumhurbaşkanına karşı el kol parmak sallayan kişi terbiyesizin tekidir. Ben aşağıda oturmuyorum; oturduğum makam yukarıda. Onun için oradan ona verilecek herhangi bir cevabım olmadı ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim." dedi.



Erdoğan, TBMM’de 23 nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle düzenlenen resepsiyona katıldı. Erdoğan gündeme ilişkin dikkat çeken şu mesajları verdi:

İTHAMLAR ÇOK AĞIR: (Genel Kurul’daki gerginlik) En çok üzüldüğüm tamamıyla yalanların diz boyu olduğu dürüstlükten tamamen uzak... Öncelikle 15 Temmuz gecesini konuşalım; 15 Temmuzla ilgili olarak gerek Sayın Başbakan'a yapılan itham gerekse şahsımla ilgili itham çok ağır. TV kayıtlarında saat 23:17’de Kılıçdaroğlu’nun nerede olduğu belli. Atatürk Havalimanın'da. Ben daha ortada yokum, Marmaris’teyim. Beyefendi tanklarla görüşme yapıyor önü açılıyor Bakırköy’e belediye başkanına gidiyor. Orada olduğuna dair kahve içmesi vesaire çekimler belgeli olarak elde var. Diyor ki; 'bana önceden haber verilseydi, ben cumhurbaşkanını beklerdim.' Ben bir defa o akşam duyurumu yaptım. Duyurumu yaptığım andan itibaren on binler meydanlara döküldü. Sen farklı bir insan değilsin ki. Eğer böyle tanklara darbelere meydan okuyorsan, nasıl on binler geldiyse sen de gelirdin gelmeyip kaçarak Bakırköy'e gitti.

SADECE AĞZININN PAYINI DEĞİL: (CHP'li Özgür Özel'i kastederek) Bizim durumumuza gelince ben orada o terbiyesizliği yapan kişi; cumhurbaşkanına karşı el kol parmak sallayan kişi terbiyesizin tekidir. Ben aşağıda oturmuyorum; oturduğum makam yukarıda. Onun için oradan ona verilecek herhangi bir cevabım olmadı ama aşağıda olmuş olsam onun sadece ağzının payını değil ona verilmesi gereken dersin en büyüğünü verirdim. Çünkü Marmaris'ten çıkıp havaalanına gelince on binler vardı. On binlerle İstanbul valisi ve birinci ordu komutanı ile darbeye karşı operasyonu yönettim; bunlardan haberi yok. Yok kuleyi boşaltmışız bilmem ne yapmışız tüm bunların hepsi zaten böyle bir operasyonu yürütme kabiliyeti olanların işidir. Bunlar yapılmayacak ne olacak bu yapıldı ve operasyon yönettik. 16 saat sonra iş bitti.

BU NASIL İŞ: Bunun ötesinde senin 15 tane vekilin partinden ayrılıyor sözde İYİ Parti'ye geçiyor. Söz de İYİ Parti de bugün onların koltuklarında o geçenler var mıydı, onlar oturdu mu bu nasıl bir iş? Ahlaki bir yanı olabilir mi bunun Güneş Motel olayından çok daha öte durumu söz konusu parlamentomuzun bu duruma düşmesi gerçekten felaket. 24 Haziran'da benim halkım benim vatandaşlarım parlementoyu bu derece kirli duruma düşürenlere gereken cevabı verecektir. Çünkü demokrasinin nezaketi bu anlayışlarla olmaz. Çözüm yeri sandıktır. Sanmdıkta da 24 Haziran'da gereken dersi alacaklardır. Sandık sandık dediler şimdi baskın seçim diyorlar siz istediniz; şimdi baskın seçim diyorsunuz. Gönlünüzü yaptık hadi hayırlı olsun. Er meydanı dediler buyurun meydan benim daha 1,5 senem vardı makamda durabilirdim. Sen zaten yenilgi yenilgi alıştı bu işe tek maharetin var kongrelerde iyi kazanıyorsun sandıkta kaybediyorsun.

BENİM SORUNUM DEĞİL:(Abdullah Gül'ün adaylığı) O benim sorunum değil, bilemem. (Hesapları etkiler mi? Birinci turda çıkmak istiyorsunuz) Ben hiç böyle bir şey söylemedim; siyasette tüm kadrolarımızla çalışırız ondan sonra da neticeyi alırız. Biz bugüne kadar hep böyle yaptık hepsinde de bugüne kadar başarılı olarak devamlı tırmanarak netice aldık.

CUMARTESİ VEREBİLİRDİ: (Son yaşanan olaylarda YSK ile ilgili düşünceniz nedir, sürecin yönetilmesi açısından) YSK kararı cumartesi de verebilridi cumartesi vermiş olsaydı belki o zaman bu 15'ler olayı olmayabilirdi gerek sözde İYİ Parti gerek CHP bu zor duruma düşmeyebilirdi.