Erdoğan asgari ücret için zam tarihini açıkladı

AK Parti'nin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu.

Milyonlarca çalışan ve ailesinin beklediği asgari ücret açıklaması sonunda geldi.

Bugün partisinin TBMM'deki grup toplantısında elektrik ve doğalgaza indirim müjdesini açıklayan Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin grup toplantısından sonra gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazetecilerin asgari ücrete ara zam sorusuna da yanıt veren Erdoğan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı açıklamayı teyit ederek "Temmuzda asgari ücrete ara zam var" açıklamasında bulundu.

Basın mensuplarının "seçim öncesi bir zam olur mu?" sorusunu yanıtlayan Erdoğan, "Zamları zaten yaptık. Bütün zamları zaten açıkladık. Hayırlı olsun. Temmuzda zam var" diye konuştu.

Ara zam sinyali aylar önce verilmişti

Aralık ayında asgari ücretin net 8 bin 500 lira olarak belirlendiğini duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, yıl içerisinde yeni bir ara düzenlemenin de yapılacağının da sinyalini vermişti. Erdoğan, "Beklenmedik bir tabloyla karşılaşırsak geçen yıl olduğu gibi yine bir ara düzenleme yapmaktan da kaçınmayız" ifadelerini kullanmıştı.

10 bin TL'nin üzerine çıkabilir

Kulislerde gelen son haberlere göre, asgari ücret seçim önce yapılacak bir ara zam ile 10 bin liranın üzerine çıkabilir.

Bakan Bilgin de Temmuz ayını işaret etmişti

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Bilgin, "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz" dedi.

Bilgin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) AK Parti grup toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bakan Bilgin, asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılacağı iddialarına ilişkin, "Ben hiçbir yerde öyle bir şey konuşmadım. Asgari ücret, bildiğiniz gibi 8 bin 500 lira olarak açıklandı. Enflasyon düşüyor. Temmuz ayında enflasyondaki düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette yeniden bir düzenlemeye ihtiyaç duyulmaz. Temmuzda yeniden değerlendiririz, o günkü şartlarda bakarız. Ama günümüzde öyle bir şey yok" diye konuştu.

Bilgin, emeklilere yönelik yeni bir düzenlemenin olup olmayacağı sorusuna ise "Yaptık işte. Türkiye tarihinde ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarıyoruz. Bu, tarihimizde ilk defa yapılan çok ciddi bir düzenlemedir. Bundan 10 milyon insan istifade edecek" cevabını verdi.