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''Erdoğan askerleri de faturaya ortak etti''

''Erdoğan askerleri de faturaya ortak etti''

CHP lideri Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz gerçekleşen MGK toplantısının ardından yayınlanan bildiriye tepki göstererek, "Erdoğan, yanlış politikalarında ısrar ediyor, kararlılık gösteriyor. Halk bedel ödüyor. Şimdi askerleri bu yanlışın faturasına ortak etti" açıklaması yaptı

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu ile yaptığı telefon görüşmesini köşesine taşıdı.

Zeyrek, Kılıçdaroğlu'na Milli Güvenlik Kurulu'nun (MHK), "Türkiye'nin inşa ettiği sağlam altyapı üzerinde, hedeflerine uygun şekilde yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı ekonomi politikalarını hayata geçirme sürecinde karşılaştığı ve karşılaşabileceği sınamalar ile tehditler değerlendirilmiş, cumhuriyetimizin 100. yılına her alanda olduğu gibi iktisadi olarak da güçlü şekilde ulaşma kararlılığı teyit edilmiştir" yönündeki bildirisini sordu.

Kılıçdaroğlu, hükümetin son dönemde izlediği ekonomik politikaların yanlış olduğuna dikkat çekip şöyle konuştu:

 “Şimdi bu yanlış ekonomi politikalarının sorumluluk alanını genişletiyorlar. Milli Güvenlik Kurulu'nu bu yanlış ekonomik politikalarına ortak ediyorlar. Erdoğan, yanlış politikalarında ısrar ediyor, kararlılık gösteriyor. Halk bedel ödüyor. Şimdi askerleri bu yanlışın faturasına ortak etti. Geçmişte olsa ‘ordunun, askerin vesayeti' derdi."

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Etiketler kemal kılıçdaroğlu deniz zeyrek mgk bildiri yanlış politika recep tayyip erdoğan ak parti
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