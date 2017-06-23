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  4. 23 Haziran 2017 19:49

Erdoğan: ''Asla müsaade etmeyeceğiz''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'da halka çok önemli açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: ''Asla müsaade etmeyeceğiz''
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde halka seslenerek, "Kuzey Suriye'de bir terör devletine asla müsaade etmeyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları şöyle:

Avrupa verdiği sözü tutmuyor. Onlar 5 bin Suriyeli mülteciyi bile ülkelerinde barıdıramazken sadece Şanlıurfa'da onbinlerce yüzbinlerce Suriyeli muhacire hamdolsun kapılarını açtı. 

Terörle mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Kuzey Suriye'de bir terör devletine asla müsaade etmeyeceğiz. ABD'ye  de söyledik, 'terör devletiyle anılırsınız' dedik.

Suriye'nin kuzeyinde PYD, YPG bunlar bir  gayretin içerisindeler. Yanınızda, arkanızda kim olursa olsun, bilesiniz ki  Türkiye Cumhuriyeti devleti, silahlı kuvvetleriyle bütün imkanlarıyla kuzey  Suriye'de bir devlet kurulmasına asla müsaade etmeyecektir.

 

devlet , kuzey suriye , terör , erdoğan , abd