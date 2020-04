Erdoğan: ''Parayla maske satışı yok, İstanbul'a 2 salgın hastanesı kuruluyor''

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başkanlığındaki Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, koronavirüs tedbirleri kapsamında birazdan açıklamalarda bulundu.



İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları;

Kesinlikle para ile maske satışı yasaktır. Salgın bitene kadar vatandaşlarımızın tamamına yetecek maske stokumuz ve üretim planlamalarımız vardır . Ücretsiz şekilde maske ulaştırmaya kararlıyız. Evlerinden dışarı çıkmak zorunda olanlara 3 adımdan yakın mesafede bulunmamalarını istiyoruz. sosyal mesafeye çok dikkat etmeliyiz.

Hastanelerimizde tedavi konusunda bir sıkıntımız yoktur. Şu an kadar sağlık hizmetleri ve tedariki bakımından kayda değer bir meseleyle karşılaşmadık. Yoğun bir çalışmayla Atatürk Havalimanı alanını ve Sancak Tepe’deki havaalanı kısmını da bin odalık hastaneyi yapıyoruz. Bunları süratle 45 gün içerisinde buraları bitireceğiz.

Avrupa ülkelerini ve ABD’deki gelişmeler anbean takip ediyoruz. Türkiye her şeye rağmen acil ihtiyaç duyulan konularda oldukça iyi bir yerdedir. Devlet böyle günler için vardır. Türkiye Cumhuriyeti tüm imkanlarıyla vatandaşlarının yanındadır.

Türk Milleti İstiklal Harbi döneminde Tekalifi Milliye emirlerinde varını yoğunu bağımsızlığı için ortaya koymuş bir millettir. Özelle maddeler şöyledir; Her il ve ilçede Tekalifi Milliye komisyonu kurulacak. Her ev birer kat çamaşır birer çift çorap hazırlayıp komisyona teslim edecektir. Gıda maddelerinin %40'ına bedeli sonradan ödenerek el konulacaktır. Halka ait taşıtlar her ay ordu için 100 km taşıma yapacaktır. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır. Halkın elinde bulunan silahlar orduya teslim edilecektir. Makine ve yedek parçalarının %40'ına el konulacaktır.

Sanayii imalathaneleri ordunun imkanı için çalışacaktır. Bütün sahipsiz mallara el konulacaktır. Halkın elinde bulanan bütün cephane ve silahlar orduya teslim edilecektir. Bütün yük ve binek hayvanlarının yüzde 20’sine el konulacaktır.

Bu salgının üstesinde gelecek morale ve kararlılığa sahibiz. Karamsarlığa kapılmadan tedbirlerimizi adım adım alıyoruz. Alınan tedbirler özellikle bu sektörde çalışmaya ara veren işçilerimizi istihdamı korumak amacıyla destekliyoruz. İstihdamın sürmesi en büyük kriterimizdir. Kamu bankalarımız müşterilerine pek çok kolaylık ve destek sağlıyor.

Düşük gelirli 2 milyon haneye biner lira yardım yaparak sahipsiz bırakmadık. Şimdi 2 milyon 300 bin haneye yardım için de hazırlıklara başladık. E-devlet üzerinden başvurmanız halinde size her türlü destek verilecektir. Kampanyamızda toplanan kaynak sizler için kullanılacaktır. Kampanyamıza milletimizin gösterdiği teveccühü bu milletin temellerinin sağlam olduğunu göstermiştir. Kampanyada 1 milyar 500 milyon lirayı buldu. Ayrıca 43 milyon lira da SMS olarak kullandı.

İnfaz düzenlemesi yarın görüşülmeye başlanacaktır.

Gıda, tarım ve ormancılık ile sağlık politikaları kurulları oluşturuyoruz.

Türkiye için bu dönem en az çok partili hayata geçtiğimiz rahmetli Özal’ın reformları AK Parti’nin demokrasi atılımları kadar önemlidir. Tarımdan enerjiye kadar her alanda bir devrim eşiğindeyiz. Önümüzdeki süreçte çok daha güçlü konuma ulaşmaya sahibiz. Avrupa bölgesinde salgının size aşamasına geldiğini ve yakında gerilemeye başlayacağını ümit ediyoruz. Ekonomik bağlarımızın olduğu bu coğrafyanın tamamında bu sorunun çözülmesi gerekiyor. İlave önlemler sayesinde Avrupa ve dünya ile paralel şekilde bu salgının üzerinden geleceğiz. Mücadelemiz salgın sonrasında başlayacaktır. Çalışa bilen her fabrikamız üretmeye devam edecektir. Çiftçilerimiz ekilememiş tek bir toprak bırakmayacaktır. Kurulan yeni dünyada en güçlü şekilde yerimiz almak için hep birlikte daha çok çalışacağız.