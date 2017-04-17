Erdoğan ''atı alan Üsküdar'ı geçti'' dedi ama...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, referandum zaferinin ardından İstanbul Sarıyer'deki Huber Köşkü'nün önünde toplanan halka seslendi.

Erdoğan'ın konuşmasındaki en çarpıcı ifadelerden biri de ''atı alan Üsküdar'ı geçti'' oldu. Bu sözler Üsküdar'daki referandum sonucuna dikkatleri çevirdi.

Üsküdar AK Parti'nin kalelerinden biri olarak biliniyordu. Ama sandıktan % 53 'hayır' oyu çıktı. Bu durum yabancı medyanın da dikkatinden kaçmadı.

İngiliz The Times, Erdoğan ve AK Parti için önemli İstanbul ilçelerinden Üsküdar'da yüzde 53 hayır çıkmasının 'sembolik bir darbe' anlamına geldiğini ileri sürdü.