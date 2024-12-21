Erdoğan: ''Attığımız her tarihi adımda karşımıza CHP çıkıyor''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getirdiğini belirterek, ''Attığımız her tarihi adımda karşımıza CHP çıkıyor.''

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "AK Parti Muğla 8. Olağan İl Kongresi"nde konuştu.

ERZURUM'DAKİ ÇIĞ FELAKETİ

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Konuşmamın başında Erzurum'da çığ düşmesi sonucu vefat eden milli sporcumuz Emre Yazgan evladımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

"COĞRAFYAMIZDAKİ VARLIĞIMIZIN HER ANI KESİNTİSİZ MÜCADELEYLE GEÇTİ"

Coğrafyamızdaki varlığımızın her anı kesintisiz mücadeleyle geçti. Bu toprakları vatan kılmak için fedakarlıklar yaptık.

CHP'YE SERT TEPKİ

Yıllardır milletin umudunu, enerjisini tüketenlerin ülkede dikilmiş tek ağaçları olmadığını en iyi sizler biliyorsunuz. Kafaları karıştırmakta, kavga çıkarmakta pek mahirdirler. Halbuki siyaset sadece yıkmakla kameralara şov yapmakla yürütülecek bir iş değildir. CHP'den bahsediyorum. Bu partiden söz açılınca insanın aklına hangi CHP diye soru geliyor. Karşımızda aynı amblem altında 4-5 parçaya bölünmüş bir yapı var. Kendi içlerinde ne yapacakları onların bileceği iş. Türkiye'nin dünyada giderek etkin güç haline gelmesinden rahatsız olanların içerideki aparatı haline dönüştüler. CHP'nin tüm bünyesini saran gaflet haline her alanda şahit oluyoruz. Türkiye sınır ötesi harekatlar yapıyor karşımıza CHP çıkıyor. Türkiye geniş bir alanda kazan-kazan esasına dayalı açılımlara girişiyor karşısına CHP çıkıyor.

"SAYIN ÖZEL'İN İÇ VE DIŞ POLİTİKADA KIRDIĞI POTLARI ÜST ÜSTE KOYSAK BURADAN HALEP'E YOL OLUR"

Uluslararası hemen her konuda ülkesi yerine başkalarının safında yer almayı alışkanlık haline getiren CHP, millilikten ve yerlilikten giderek uzaklaşıyor. Küresel güçlerin soytarısı haline gelen CHP'ye gönül verenlerin önemli kısmının bu tablodan rahatsız olduklarını görüyoruz. Attığımız her tarihi adımda karşımıza CHP çıkıyor. Şimdiki genel başkaları yalan yanlış bilgiler ve komplo teorileri üzerinden siyaset yapıyor. Sayın Özel'in iç ve dış politikada kırdığı potları üst üste koysak buradan Halep'e yol olur. İlk başta milletimizi ve gençlerimizi eğlendiriyordu ama artık komik bile değil.

"AK PARTİ DEĞİŞİMİ HEP BAŞARMIŞTIR"

AK Parti değişimi hep başarmıştır. Sözümüzü milletin gönlüne yazıyoruz. Milletimizin yaşadığı sıkıntıları çözme noktasında iradesi, çabası, reçetesi olan parti ve ittifak yine biziz."