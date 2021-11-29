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Erdoğan: ''Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlılıyız''

Erdoğan: ''Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlılıyız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayancık Terminal Köprüsü açılışına video mesaj gönderdi. Erdoğan, "Bizimle benzer felaketlere maruz kalan Avrupa ve Amerika'dan çok daha hızlı, çok daha etkili bir şekilde insanımızın imdadına koştuk" dedi.

Erdoğan ayrıca "Başkaları ülke felaketinden çıkar devşirmenin hesabını yaparken biz çalışmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Etiketler recep tayyip erdoğan cumhurbaşkanı ak parti avrupa amerika
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