Erdoğan: Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da düzenlenen Anadolu Ajansı Çevre Forumu'na videolu mesaj gönderdi. Erdoğan, ''Türkiye yenilenebilir enerjide Avrupa'da beşinci, dünyada 12. sıraya yükseldi. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok artıran ülke olduk'' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın iklim krizi ve çevre konularındaki farkındalığı artırma hedefiyle düzenlediği Çevre Forumu'na video mesaj ile katıldı. Forumda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da konuşmacı olarak yer alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan forumun kapanış konuşmasını gerçekleştirecek.

Forumun tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyerek konuşmasına başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları söyledi:

Sanayileşme, teknolojik ilerlemeler ve insan kaynaklı etkiler çevre üzerinde maalesef çok ciddi tahribat oluşturuyor. Her geçen yıl bu tahribatın etkilerini dünya genelinde daha fazla görüyor ve hissediyoruz. Zamanında ve yeterli önlem alınmazsa çevre felaketleri, hava kirliliği, su ve gıda güvenliği ile biyoçeşitliliğin kaybı geri döndürülemez noktalara ulaşacaktır. Şüphesiz her meselede olduğu gibi bu konuda da tabiata daha çok zarar veren ülkelerin daha fazla sorumluluk üstlenmesi, mücadeleye daha fazla katkı sağlaması önem arz ediyor. 'İnsanı yaşat ki devlet yaşasın' anlayışımız çevrenin korunmasını da içeren geniş bir yaklaşımı ifade ediyor. Tüm insanların ortak hayat alanı olan çevreyi korumanın bir lütuf değil bir yükümlülük olduğuna inanıyoruz.

ORMAN VARLIĞIMIZI 23 MİLYON HEKTARA ÇIKARARAK AVRUPA'DA ORMAN VARLIĞINI EN ÇOK ARTIRAN ÜLKE OLDUK

Sera gazı emisyonu bakımından tarihi sorumluluğumuz yüzde 1'in altında olmasına rağmen iklim ve çevre sorunları ile mücadele, ana gündem maddelerimiz arasında yer alıyor. Bu doğrultuda son 20 yılda ülkemizde doğayı ve çevreyi korumak ve iklim değişikliğinin etkilerinin önüne geçmek için tarihi nitelikte adımlar attık. Yenilenebilir enerjinin yaygınlaştırılması, atık yönetimi, orman alanlarının artırılması ve daha pek çok alanda hamdolsun bu samimi gayretlerimizin neticelerini almayı başardık.

Türkiye, yenilenebilir enerjide Avrupa'da 5'inci, dünyada ise 12'nci sıraya yükseldi. Bu başarıyı yenilenebilir enerji seviyemizi toplam enerji seviyemizin yüzde 55'ine ulaştırarak elde ettik. Orman varlığımızı 23 milyon hektara çıkararak Avrupa'da orman varlığını en çok arttıran ülke olduk. 81 ilde 82 milyon metrekare millet bahçesi kurma hedefimize kesintisiz bir şekilde devam ediyoruz.

NİHAİ HEDEFİMİZ 2053 YILINDA NET SIFIR EMİSYONA ULAŞMAK

Ülkemizin ilk yerli otomobili Togg'u tamamen elektrikli olarak tasarlarken de çevreye olan sorumluluğumuzun bilinciyle hareket ettik. Geçtiğimiz yıl Paris İklim Anlaşması'nı Meclisimizde onaylayarak iklim değişikliği ile mücadelemizde önemli bir ivme yakaladık. Bu konudaki nihai hedefimiz olan 2053 yılında net sıfır emisyona ulaşmak için gerekli tüm adımları atmayı sürdüreceğiz.