Erdoğan ayarı verdi: ''Bir gece ansızın gelebiliriz

İstanbul'da konuşan Cumhurbaşkanı, Suriye'deki YPG hedefleriyle Irak'ta PKK'nın yuvalandığı Sincar'a yönelik harekat için "Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz" dedi.

Erdoğan, "Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar" ifadesini kullandı.

İstanbul Haliç Kongre Merkezi'ndeki TÜMSİAD Genel Kurulu'na kürsüye çıkan Cumhuraşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminden bugüne gelinen noktayı ve Suriye ile Irak'taki son durumu değerlendirdi.

Geçen yıl 24 Haziran'da söylediği sözleri hatırlatan Erdoğan, "Üç hafta sonra Türkiye, tarihinin en büyük ihanetiyle karşı karşıya kaldı. FETÖ'nün karşısına milletimizle birlikte çıktık. Son yıllardaki en büyük imtihanımızı o gece verdik. Milletimiz kendi istiklaline ve istikbaline sahip çıktı" dedi.

Erdoğan, şöyle devam etti: "Ya rab, bizleri bu aziz millete hizmetkâr kıldığın için ne kadar hamdetsek azdır. Yaklaşık dokuz buçuk ay önce bu milleti esir edebileceklerini sananlar, bugün geleceğin Türkiye'si yolunda atılan adımları çaresizce izliyorlar.

Dünyada bunun eşi benzeri yok. 15 Temmuz'dan bu yana yaşananlar, başka yerde olsa yıllara sığar.

FETÖ'nün devletten, toplumdan, ülkemizin her köşesinden sökülüp atlıması yolunda önemli çalışmalar gerçekleştirdik, gerçekleştiriyoruz.

Ne demiştim? 'İnlerine gireceğiz' demiştim. İnlerine girdik ama bitmedi, in çok. Aynı şekilde PKK'nın da inlerine girdik, giriyoruz. Bakın şu anda askerimiz, polisimiz dağlarda, Tendürek'te, Gabar'da, Cudi'de, Bestler Deresi'nde. İki yüz metre yerin dibine kuyu açmak suretiyle, şehrin altında yeni şehirler kurmak suretiyle, oralarda lojistik malzemelerini ve kendilerini barındıracak imkanları kurmuşlar ve şimdi bizim askerimiz, jandarmamız, polisimiz, güvenlik korucularımız hep birlikte, yerin altında da bunlarla adeta savaşıyorlar. Burada durmadık, sınırın ötesinde de PYD ile YPG... Görüyorsunuz kimlerin desteğinde onlar bize oralardan nasıl saldırıyorlar? Havan toplarıyla vesaire. Ama oraları da onlara mezar ediyoruz, yine durmak yok. Terör örgütünün gücünü büyük ölçüde kırdık, kırıyoruz.

Kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz, birilerinin yardımıyla değil. DEAŞ terör örgütüylü bizim kadar ciddi mücadele eden ülke yoktur. 3 bini aşkın teröristi etkisiz hale getirdik."

'Mezar ederiz...'

Rakka operasyonu için terör karşıtı uluslararası koalisyona çağrı yapan Cumhurbaşkanı, Suriye'nin kuzeyi ile Irak'taki Sincar'daki PKK/YPG'lilere operasyon mesajı verdi:

"16'sında Amerika'da Sayın Trump ile görüştüğümüzde hep belgeleri de önlerine koyacağım. 'Bakın durum bu'. Yani biz koskoca Amerika, bu kadar koalisyon güçleri ve Türkiye, biz el ele verelim, Rakka'yı DEAŞ'a mezar ederiz. Bunlar kendilerine kaçacak delik ararlar. Aynı şekilde Musul, aynı şekilde El Ambar, buralarda da bu mücadeleyi sürdürelim. Eğer bunu Irak'ta kendi hallerine bırakacak olursak sürekli kurban vermeye devam ederiz. İşte Telafer, işte Sincar, ne oldu, baktık ki olmuyor Sincar'a bir operasyon, öbür tarafa bir operasyon, yaklaşık 210, 220 tane teröristi orada hallettik ve en önemli merkezlerini oralarda vurduk. Niye? Bu milletle oyun oynanmaz. Herkes bunu görecek. Dolayısıyla vakti saati geldiğinde ne yapacağımızı biz gayet iyi biliriz. Bir gece ansızın gelebiliriz.

Şimdi hedef dedik ki Münbiç ve diyoruz ki Amerika'nın başını çektiği koalisyon güçleriyle beraber biz Rakka operasyonunu yaparız. Ama Amerikalı dostlara da diyoruz ki gelin, yanınıza terör örgütü almayın. Çünkü bir terör örgütünü bir başka terör örgütüyle temizlemek olmaz. Böyle bir yanlış saplantı içinde olmayın. Çünkü terör örgütlerinin iyisi kötüsü olmaz. Bunların hepsi kötüdür."