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  4. 04 Aralık 2020 14:04

Erdoğan aylar sonra yeniden Ayasofya'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, aylar sonra ilk kez, Cuma namazı için Ayasofya'ya geldi.

Erdoğan aylar sonra yeniden Ayasofya'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya'ya geldi.

Erdoğan, 4 ay sonra ilk kez Cuma namazını Ayasofya’da kılacak.

Cumhurbaşkanı, müzeden camiye çevrilen Ayasofya’yı en son 7 Ağustos tarihinde Cuma namazı için tercih etmişti.

 

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