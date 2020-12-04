Erdoğan aylar sonra yeniden Ayasofya'da

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı için Ayasofya'ya geldi.
Erdoğan, 4 ay sonra ilk kez Cuma namazını Ayasofya’da kılacak.
Cumhurbaşkanı, müzeden camiye çevrilen Ayasofya’yı en son 7 Ağustos tarihinde Cuma namazı için tercih etmişti.
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