Erdoğan: ''Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını soracağız''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerinin bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşandığını belirterek "Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile biraya geldi. Görüşme, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleştirildi. Görüşme basına kapalı gerçekleşti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Becirovic'in yaklaşık 1 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı için basın mensuplarının karşısına geçti.

Türkiye-Bosna Hersek ilişkilerini ayrıntılı şekilde ele aldıklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Balkanlar odağında, bölgesel gelişmeler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Gazze'de yaşanan soykırım ve İsrail karşısında Birleşmiş Milletler nezdinde atılacak adımlar üzerinde durduk. Hepinizin malumu bağımsızlığının ilanından bu yana Türkiye olarak Bosna Hersek'in her daim yanında olduk olmaya da devam edeceğiz. Bosna Hersek'in toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik güçlü desteğimizi de kararlılıkla sürdürmekteyiz. Barışı Uygulama Konseyi Yönlendirme Kurulu üyeliğimizle hem Bosna Hersek'in hem de bölgenin barış ve istikrarına katkı sağlıyoruz. Bosna Hersek'te tüm kesimlerin katılımıyla geniş tabanlı bir toplumsal uzlaşının ve barış içinde bir arada yaşama anlayışının hakim kılınmasının önemi ve değeri açıktır. Geçmiş tecrübeler ışığında Bosna Hersek'te yaşanabilecek herhangi bir menfi gelişmenin tüm Balkanların istikrarına tehdit oluşturacağı gerçeğini unutmamamız gerekiyor. Dost ve kardeş Bosna Hersek'e yaklaşımımızın temelinde tarihi ve kültürel bağlarımızın yanı sıra bu anlayış yatmaktadır. Bu çerçevede Bosna Hersek'te 6 Ekim'de düzenlenecek yerel seçimlerin huzur içinde tamamlanarak hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum” dedi.

"İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz"

Bosna Hersek ile ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla atılacak adımlar üzerinde de durduklarını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İkili ticaret hacminin bu senenin sonunda 1 milyar dolara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Tabii bu rakamı yeterli bulmuyoruz. Bu minvalde karşılıklı ticarete artırma noktasında yapılabilecekler hakkında fikir alışverişinde bulunduk. Saraybosna-Belgrad otoyolunun yapımına ilişkin çalışmaları da bu kapsamda ele aldık. Projenin bir an evvel tamamlanmasına dair temennimi Sayın Başkanla paylaştım. Enerji ve altyapı başta olmak üzere Bosna Hersek'in kalkınmasına yönelik projelere destek vermeye devam edeceğimizi de bu vesileyle kıymetli kardeşime aktardım. Bu yılın ilk 7 ayında Bosna Hersek'i ziyaret eden turistler arasında Türk vatandaşlarının komşu ülkeleri de geride bırakarak ilk sırada yer alması sevindiricidir. Ülkelerimiz arasında kimlikle seyahati mümkün kılacak anlaşmayı yakın zamanda sağlayarak halklarımız arasında beşeri münasebeti daha da geliştirmeyi hedefliyoruz. Askeri ve güvenlik alanlarındaki işbirliği de gündemimizde yer aldı. Özellikle savunma sanayine yönelik işbirliğimizi nasıl geliştireceğimizi, ne denli geliştireceğimizi değerli kardeşimle ele aldık. FETÖ ile ortak mücadele bağlamındaki beklentilerimiz üzerinde durdum” ifadelerini kullandı.

“Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız"

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliama ilişkin de konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda mayıs ayında alınan kararla 11 Temmuz 1995, Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma Uluslararası günü ilan ettik. Türkiye alınan kararı eş sunucu olarak destekledik. Bu temelde biz de 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımını Düşünme ve Anma günü olarak ilan ettik. Bosna Hersek'in ilk Cumhurbaşkanı, Merhum Aliya İzzetbegoviç'in 'unutulan soykırım tekrarlanır sözünden ilhamla soykırımın gelecek nesillere anlatılmasına yönelik gayretlerimizi sürdüreceğiz. 90'lı yıllarda Bosna Hersek'te gerçekleştirilen katliamın bir benzerini bugün Gazze'de ve işgal altındaki Filistin topraklarında yaşıyoruz. Srebrenitsa soykırımının failleri uluslararası mahkemelerde nasıl hüküm giydilerse Gazze'de yaşananların failleri de hesap verecektir. 41 bini aşkın Gazzeli kardeşimizle birlikte İsrail işgal güçleri tarafından öldürülen Ayşenur Ezgi Eygi evladımızın da hesabını adalet önünde mutlaka soracağız” diye konuştu.

Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic açıklamaları

Türkiye'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yapılan yardımlar için teşekkür eden Bosna-Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic, "Bizim büyük dostumuz ve kardeşimiz olan kendisine biz Bosna Hersek'e yardım ettiği için şükranlarımızı sunuyorum. Sayın Erdoğan dünya çapında bir lider, o bizim Bosna Hersek'imizin de büyük bir dostu olarak bilinmekte. Bugün ki toplantımızın da son derece verimli ve dostane bir toplantı olduğunu, olumlu bir toplantı olduğunu söyleyebilirim" ifadelerini kullandı.

İHA