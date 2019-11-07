Erdoğan: ''Bağdadi'nin çevresinden 13 kişiyi yakaladık''

Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile basın mensuplarının karşısına geçen Erdoğan açıklamalarda bulundu. Bağdadi'nin 13 yakınının yakalandığını dile getiren Erdoğan, NATO üyelerinin terör örgütü liderleriyle toplantı yapmasından rahatsızlık duyduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban’ın daveti üzerine geldiği Budapeşte’de resmi törenle karşılandı.

Macaristan Başbakanlık Ofisi’ndeki resmi törende, iki ülkenin milli marşlarının çalınmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tören kıtasını selamladı. Resmi törenin ardından tokalaşarak gazetecilere görüntü veren Erdoğan ve Orban, daha sonra baş başa görüşmeye geçti.

Görüşme öncesinde Viktor Orban, Başbakanlık Ofisi’nin terasından Recep Tayyip Erdoğan’a Tuna Nehri’ni ve Budapeşte’deki bazı simgesel yapıları gösterdi. Basına kapalı gerçekleşen görüşmede Erdoğan’a, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da eşlik etti. Görüşme sonrasında Erdoğan ve Orban, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi Toplantısı’na katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Macaristan ile örnek bir iş birliğimiz mevcut. Avrupa Birliği’nin son dönemde ülkemize karşı izlediği tutum yapıcı olmaktan uzaktır. Macaristan’ın ülkemizin AB sürecine sağladığı destek kıymetlidir. Barış Pınarı Harekâtı’na verdiği destek için şükranlarımızı ifade ettim” açıklamasını yaptı.

“13 YAKIN ÇEVRESİ ELİMİZDE”

Erdoğan Suriye konusunda, “Güvenli bölge için çalışmalarımızı yapıyoruz, bu mültecilerin kendi evlerine dönmesini sağlamak içindir” dedi. Erdoğan basın toplantısında mülteciler konusunda yeniden “kapıları açarız” ifadesini kullandı. Erdoğan, Avrupa Birliği’nin destek vermemesi durumunda kapıların açılacağını dile getirdi.

Erdoğan, “Bazı stratejik ortakların terör liderleriyle yapmış oldukları ne yazık ki görüşmeler, onlarla yapmış olduğu dayanışmalar var. Bunlar bizi ciddi olarak üzmüştür. Uluslararası terörle mücadele edeceksek, NATO üyelerinin böyle bir görüşme yapması affedilebilir değildir” dedi.

Erdoğan, IŞİD’in lideri Bağdadi hakkında, “En son 13 tane yakın çevresini yakaladık onlar da elimizde” dedi.

Erdoğan, IŞİD’e karşı şu anda dünyada Türkiye’den çok daha güçlü tavır koyan ikinci bir ülke olmadığını dile getirdi.

“ŞARTLAR UYGUN OLURSA ALIRIZ”

Gelecek hafta yapacağı ABD ziyareti hakkında açıklamalarda bulunan Erdoğan, “İkili ilişkilerimizde özellikle şu anda S-400 konusu, F-35, Patriot konusu görüşme içerisinde yer alacak konulardır. Bundan sonraki süreçte neler yapacağız, bunu konuşacağız. Mazlum Kobani denilen adamın, Bağdadi’den hiçbir farkı yoktur. Yüzlerce insanın kanına giren bir örgütün başındadır. Kendini öldüren, intihar eden bir terörist, sayın Obama döneminde Bin Ladin de böyle öldürülmüştü. Öyleyse bizim burada ortak dayanışmamız çok önemli. Stratejik ortak olarak bu ortaklığın gereğini yerine getirmemiz gerek” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin Patriot satın alabileceğini dile getirdi. Erdoğan, “Patriot’lar verilmediği için S-400’leri aldık ama ABD Patriot verecekse şartlar uygun olursa alırız” dedi.

