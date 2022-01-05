Erdoğan - Bahçeli görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret ediyor. Cumhur İttifakı ortağı iki ismin görüşmesi saat 14.00 itibariyle başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile saat 14.00'te biraraya geldi..

Görüşme, MHP lideri Bahçeli'nin konutunda gerçekleşiyor. Bahçeli'nin evinde gerçekleşen görüşme, basına kapalı olarak devam ediyor.

Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı evinin bahçesine çıkarak bekledi. Bir süre gezinti yapan MHP lideri, sonrasında basın mensuplarını selamladı.

Görüşmede ele alınacak konu başlıkları arasında ekonomideki son gelişmeler, dövizdeki dalgalanma, fahiş fiyat artışının olması bekleniyor.

Erdoğan, Bahçeli’yi 4 Ağustos 2021’de de Ankara’daki konutunda ziyaret etmişti. İki liderin görüşmesi 50 dakika sürmüştü.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÇELİK'TEN AÇIKLAMA

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Erdoğan ve Bahçeli görüşmesine ilişkin "Erdoğan ile Bahçeli görüşmesi, Cumhur İttifakı'nın kendi ritmi ve doğası gereği devam ediyor, çeşitli zaman aralıkları ile bir araya gelmesi Türkiye meseleleri ile istişare ve ittifakın pekiştirilmesi anlamını taşıyor. Kendi doğasında gerçekleşen bir görüşme" ifadelerini kullandı.