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Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi

Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı, görüşmeden fotoğraf paylaşarak, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti” açıklamasını yaptı.

Erdoğan, en son 2 Şubat’ta Bahçeli’yi evinde ziyaret etmişti.

Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli
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