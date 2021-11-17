  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Politika
  4. Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün yeniden bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmenin ana maddesini son günlerde büyüyen " yüzde 50 + 1 oy " tartışması olması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi eski Bakan Cemil Çiçek ile bir polemik yaşamıştı.

Etiketler recep tayyip erdoğan devlet bahçeli
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Erdoğan konuştu, dolar ve euro bir anda yükseldi
Define avcıları kazı yaparken dehşeti yaşadı! Topraktan kan fışkırdı
Mado'nun sahibinden tepki çeken açıklama! Sosyal medyada ''boykot'' sesleri yükseldi
Erdoğan: ''Bu yolda faizi savununla beraber olmam''
Çöpe atmak yerine bakın ne yaptı
Camdaki Kız'ın güzeli Yüsra Geyik'ten cesur pozlar
Yağışlı hava geri geliyor... İşte haritalarla 5 günlük hava tahminleri
''Baharda referanduma gidiyoruz, iktidar şimdi de yarı başkanlık isteyecek''
Yunan basınından dikkat çeken Bayraktar itirafı
Mersin'de yakalanan 1.3 ton kokainin ardından ''muz kralı'' çıktı