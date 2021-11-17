Erdoğan, Bahçeli ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli bugün yeniden bir araya geliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün 14.00'te MHP lideri Devlet Bahçeli'yle görüşecek. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı, Cumhur İttifakı'nın ortağı MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul edecek.

Görüşmenin ana maddesini son günlerde büyüyen " yüzde 50 + 1 oy " tartışması olması bekleniyor.

Hatırlanacağı gibi AK Parti ile MHP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı ortağı MHP'nin Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi eski Bakan Cemil Çiçek ile bir polemik yaşamıştı.