Erdoğan Bahçeli üzerinden mesaj mı veriyor ?

Yeni Çağ gazetesinden Fatih Ergin'in haberine göre Devlet Bahçeli'nin son açıklamaları, AK Parti'de kabine değişikliği beklentisinde olan ağır topları rahatsız etti. AK Parti kulislerinden edinilen bilgilere göre "Reis, Bahçeli üzerinden bize mesaj mı veriyor" yorumları yapıldı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, kabine revizyonu ile ilgili açıklamaları konuşulmaya devam ediyor. Bahçeli'nin kabine revizyonuna olumsuz bakan mesajlarından sonra, AK Parti'de önemli bir tartışma başladı.

AK PARTİ'DE BAHÇELİ RAHATSIZLIĞI

Yerel seçimlerde ve tekrarlanan İstanbul seçiminde yaşanılan hezimetin ardından birçok bakanı suçlayan parti teşkilatları, "Bakanlarımızın sahada karşılığı yok, hatta açıklamaları bizi daha zor durumda bırakıyor" diyerek Erdoğan'a ve Teşkilatlardan Sorumlu Hayati Yazıcı'ya ulaştıkları biliniyordu. Erdoğan, yapmış olduğu görüşmelerde "revizyon olacak" diyerek beklentileri artırmıştı. Son zamanlarda iktidara yakın gazeteciler bile gidecek-kalacak bakanları yorumlamaya başlamışlardı. Ancak dün medya kuruluşlarının MHP muhabirleriyle bir araya gelen Bahçeli’nin kabinede revizyona karşı çıkan açıklamaları yeni bir tartışmayı tetikledi.

"BAHÇELİ, ERDOĞAN'DAN HABERSİZ BU AÇIKLAMAYI YAPMAZ"

AK Parti'den üst düzey bir yetkili, "Bahçeli bu açıklamayı, Reis'ten habersiz yapmamıştır, değişim beklentisi MHP istemiyor bahanesiyle geçiştirilecek, buradan bu sonuç çıkıyor" yorumunda bulundu.

Parti içinde, AK Parti’nin seçmen nezdinde cazibesini kaybettiğini düşünen ama bir süredir değişim beklentisinden dolayı sessiz kalan isimlerin ise artık daha fazla seslerini çıkaracakları edinilen bilgiler arasında.