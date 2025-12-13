Erdoğan bahis skandalı için sessizliğini bozdu: ''Hayrete düştüm''

Cumhurbaşkanı Erdoğan, çok sayıda futbolcu, hakem ve yöneticinin adının karıştığı bahis soruşturmasına ilişkin sessizliğini bozdu. Erdoğan, ''İdarecisinden yöneticisine ve futbolcusuna kadar birçok ismin burada bulunması ve bu kişilerin adının böylesi skandallara karışması, ülkemde bunun olması, bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür. Hayretlere düşürmüştür.'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ziyaretinden dönerken uçakta gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu, basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Erdoğan gündemi sarsan futbolda bahis soruşturmasına ilişkin, ''Hangi kulüpten gelirse gelsin fark etmez; bu mücadeleyi gençlerin hayalleri ve milletin temiz futbol özlemi adına sonuna kadar sürdüreceğiz'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları şöyle:

“Türkmenistan'la ortak tarih, dil, din ve kültüre dayanan münasebetlerimizi her geçen gün pekiştirmenin gayretindeyiz. Bilhassa ekonomik ve ticari iş birliğimiz son derece güçlü durumda.

Sayın Putin'le oldukça verimli, kapsamlı, derinlikli bir görüşme gerçekleştirdik. En kısa zamanda bir araya gelmemiz gerektiğini konuştuk. Ümit ederim ki en yakın zamanda bu ziyareti gerçekleştiririz. Ağırlıklı olarak savaşı ve barış çabalarını konuştuk. Türkiye'nin bu meselede nerede durduğunu bütün aktörler gibi Sayın Putin de çok yakından biliyor. Bizim Rusya ile ilişkilerimiz günübirlik çıkar hesaplarıyla yürüyen ilişkiler değildir; köklü bir tarih, güçlü bir diplomatik zemin ve karşılıklı güven üzerine kuruludur.

RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

Konuyla ilgili ABD Başkanı Donald Trump devrede. Trump'ın devrede olmasının yanında bizler de ABD'yi teşvik ediyoruz. ABD Başkanı Trump'la da inşallah barış planını da değerlendirme fırsatı buluruz. Barış uzakta değil, onu görüyoruz. Tek yapmamız gereken, istikametimizi barışın bulunduğu yöne çevirmektir.

Karadeniz'in bir hesaplaşma alanı olarak görülmemesi gerekir. Böyle bir durum Rusya ve Ukrayna'ya sadece zarar verir, hiçbir fayda sağlamaz. Karadeniz'de seyrüsefer güvenliğine herkesin ihtiyacı var. Bu mutlaka sağlanmalıdır.

"SURİYE HALKININ REFAHINI İSTİYORUZ"

Suriye'de 10 Mart Mutabakatı'nın hayata geçirilmesi bölgenin geleceğini yakından ilgilendiren bir süreçtir. Mutabakatın öngördüğü hedeflere ulaşılması Suriye için en hayırlı netice olacaktır. Ayrılıkların, çatışmaların Suriye'ye bir şey kazandırmadığı yakın geçmişte görülmüştür. Suriye yönetiminin, Suriye'yi oluşturan bütün unsurların bir araya gelmesi vizyonuyla hareket etmesi önemlidir. Biz Türkmen, Arap, Kürt, Sünni ve Nusayri ayırt etmeden kardeş Suriye halkının tamamının barışını, huzurunu, refahını istiyoruz. Kuşkusuz 10 Mart Mutabakatı'nın uygulanması, bu iradeyi güçlendirecektir.

İSRAİL'İN ATEŞKES İHLALLERİ

İsrail'in ateşkes ihlalleri devam ediyor. 11 Ekim'den bu yana 370'i aşkın kardeşimiz şehit oldu. İsrail ne yazık ki taahhütlerini yerine getirmiyor. İnsani yardım girişlerinde sıkıntılar sürüyor. İsrail'in verdiği sözleri yerine getirmesi, ateşkese tam anlamıyla uyması ve Gazze'de hayatın normale dönmesine müsaade etmesi şarttır. Gazze'deki barınma sorunlarını, temel ihtiyaçların karşılanamaması problemini acilen çözmek gerekiyor. Bunun için ise İsrail'in oluşturduğu güvenlik sorununun ortadan kalkması lazım. Türkiye hiçbir zaman elini taşın altına koymaktan kaçınmaz.

Biz dostluk ve müttefiklik bağlarımızın bulunduğu Avrupa ülkeleri ile kazan-kazan temelinde her alanda iş birliğimizi güçlendirmeye hazırız. Avrupa'nın stratejik bir vizyonla ilişkilerimize bakması onlar açısından da kazanç olacaktır.

FUTBOLDA BAHİS SORUŞTURMASI

Son gelişmeler bizi ciddi manada üzmüştür. İdarecisinden yöneticisine ve futbolcusuna kadar birçok ismin böylesi skandallara karışması, ülkemde bunun olması bir Cumhurbaşkanı olarak bizleri gerçekten üzmüştür, hayretlere düşürmüştür. Futbolun ruhu adalettir. Bu adaleti tesis edemezsek sahalardan çıkan netice bizi asla tatmin etmez. Biz futbolun asil ve temiz ruhundan yanayız. Ben yargı mekanizmasının adil bir şekilde çalışmasından sonra bunun da tesis edileceğine inanıyorum. Nereden gelirse gelsin, hangi kulüpten gelirse gelsin fark etmez. Burada adalet bizim için çok çok önemli. Şu anda da bence yargı bu görevini en ideal şekilde yapmaktadır. Biz bu mücadeleyi sonuna kadar sürdüreceğiz.

DÜNYA KUPASI

(A Millî Takım) Maçtan sonra soyunma odasına gittik. Dedik ki ‘dünya kupasına gitmemiz halinde yerli ve millî markamız Togg'u inşallah sizlere de hediye ederiz.’ İnşallah takımımız bu elemeleri geçip doğrudan Dünya Kupası'ndaki yerini alacaktır.

YENİ ANAYASA ÇALIŞMALARI

Hem sivil hem özgürlükçü hem kuşatıcı bir anayasayı yapma arzusu içerisindeyiz. Bu işe birlikte sahip çıkacağız. Hassaten Cumhur İttifakı olarak da yaptığımız çalışmayla bunu başaracağız. Yeni anayasa çalışmalarına şu anda Partimiz en hazır parti konumundadır. Sürekli olarak kurduğumuz anayasa çalışmaları ekibi bu işi yürütüyor. İnşallah üzerinde şüpheye yer bırakmayacak, köhnemiş değil, milletimize ‘her yönüyle benim anayasam’ dedirteceğimiz anayasamızı hazırlıyoruz. Bu dönem, bu işin neticeye bağlanacağı dönem olacaktır.

"NÜFUS ARTIŞ HIZINI ARTIRMAMIZ ŞART"

Nüfus artış hızı noktasında gerçekten dertliyiz. Bunu artırmamız şart. Biz ‘en az üç çocuk’ derken çok eleştirildik ama bu gelişmeler haklılığımızı ortaya koyuyor. Aileyi ne kadar ihya edersek, ailede ne kadar birbirimize kenetlenir, bağlanırsak o zaman güçlü millet oluruz. Güçlü aile, güçlü millet. Yani güçlü milletler güçlü ailelerden doğar.

Biz inşallah yeniden ayağa kalkacağız, yeniden küllerimizden doğacağız. Bu millet, o güçlü ailelerle inşa ve ihya hareketini de yürütecektir. Bu noktada aile değerlerini korumanın ülkemiz açısından çok çok önemli açılımları olacak.