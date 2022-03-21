CHP lideri Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gençler için söylediği sözlere, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" diyerek yanıt verdi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı 'metaverse' toplantısında gençlerle ilgili söylediği sözleri alıntılayarak, "Erdoğan, bak Metaverse’den Erdoğan sana sesleniyor" paylaşımında bulundu.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, katıldığı Forum Metaverse programında açıklama yapmış, “Gençlerin kendilerini anlamadığını söyleyenler, onları suçlamadan önce dönüp kendilerinin nereyi eksik bıraktıklarının muhasebesini yapmalı” demişti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Erdoğan’ın sözleriyle ilgili sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı.

Kılıçdaroğlu, mesajında “Erdoğan, bak Metaverse'den Erdoğan sana sesleniyor” ifadelerini kullandı.